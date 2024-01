Rubio, exjugador del Atlético: "Luis es el mejor entrenador del fútbol español"

El exfutbolista del Atlético de Madrid Juan José Rubio en una imagen de archivo. EFE/Emilio Naranjo

Madrid, 31 ene (EFE).- Juan José Rubio, canterano del Atlético Madrid, en el que militó desde 1976 hasta 1987, es ahora un reputado hincha del equipo rojiblanco. 'Rubito', como le llamaba Luis Aragonés, regenta en la actualidad una cafetería en la capital de España y sigue al club de sus amores como socio en el estadio Metropolitano.

En el décimo aniversario del fallecimiento de Luis Aragonés, acontecido el 1 de octubre de 2014, Rubio, en una entrevista con EFE, recuerda la figura del 'Sabio', el técnico que le hizo debutar en el primer equipo. "Luis ha sido y es el mejor entrenador de la historia del fútbol en España", sentencia el magnífico extremo izquierdo que disfrutó el Calderón en las décadas de los 70 y 80. "Luis fue mi entrenador y mi amigo", añade.

P - Este jueves se cumplen 10 años sin Luis Aragonés. Usted le conoció bien. ¿Qué recuerdo guarda de él?

R - "Luis fue el entrenador que me subió al primer equipo. Yo estaba en el Atlético Madrileño y él había pasado de ser jugador a entrenador del Atlético después de la final de la Copa de Europa en Bruselas. Siendo del Madrileño me llevaba a la concentración de pretemporada en verano hasta que me dejó en la primera plantilla y debuté en octubre de 1977".

P - ¿Cómo recuerda ese primer momento con él?

R - "Él me venía siguiendo en el Madrileño y me decía, venga que tienes que venir al primer equipo. Luego recuerdo que me llamó una pretemporada, en 1977, y me dijo que ya tenía que estar y me quedé en el primer equipo".

P - Eso sería un sueño para usted.

R - "Sin duda. Yo soy atlético desde muy pequeño. Me acuerdo del Metropolitano antiguo. Allí iba con mi padre a ver al Atlético desde muy pequeño, con cuatro años. Recuerdo perfectamente que había una tapia y mi padre me subía a ella para que pudiese ver bien los partidos. Lo de ser del Atlético es desde muy pequeño. Imagínate lo que fue para mi debutar con el primer equipo".

P - Luis se hacía respetar. ¿Cómo era en el trato personal?.

R - "Muy cercano. Yo tuve muchas conversaciones con él. Me llamaba Rubito. Rubito por aquí, Rubito por allá. Era muy cercano y cariñoso en el vestuario con los futbolistas. Fuera del vestuario era más arisco. Su trato con la prensa era más arisco. A él lo que le importaba era el Atlético y sus jugadores. En el vestuario era cercano".

P - Si tenían algún problema personal, ¿iban a contárselo a Luis?.

R - "Sí. Nos daba esa confianza. Cualquier cosa que nos sucedía, íbamos a él. Era nuestro entrenador y nuestro amigo. Para mí, fue un amigo. Como un hermano, aunque si tenía que echarte la bronca te la echaba. Él era ganar y ganar y el bien del equipo".

P - Era un amigo, pero les trataba de usted.

R - "Sí, sí. Él a nosotros y nosotros a él. Pasó de entrenador a jugador y a los que habían sido sus compañeros el día anterior los llamaba de usted. Recuerdo que alguno de ellos, que luego fue compañero mío también, me comentaba la anécdota y lo que les había llamado la atención".

P - Luis pasó por momentos complicados siendo entrenador. Su estado de ánimo era cambiante. ¿Les confesaba él cuando estaba en un mal momento?.

R - "No. Me acuerdo una vez en la víspera de un partido de liga. Nos estaba dando una charla para el partido y poniendo en la pizarra el once que iba a jugar y la táctica y, de repente, nos dijo que se marchaba, que estaba agobiado y estresado. Y se fue. Estuvo de baja un tiempo y cogió el equipo el segundo entrenador".

P - ¿Qué les dijo cuando volvió al trabajo?

R - "Nos comentó que había tenido un brote de depresión y que se había tratado. Nada que no le pueda pasar a cualquiera y más en el fútbol, donde hay que soportar mucha presión".

P - ¿Tiene alguna anécdota especial con él?.

R - "En un torneo de pretemporada en Brasil jugamos un cuadrangular con el Corinthians, Palmeiras y Santos. Ganamos el torneo y ya en el hotel nos reunió a los jugadores y nos dijo que no quería ver a ninguno en sus habitaciones hasta las siete de la mañana. Que nos fuésemos por ahí de fiesta. Yo le dije, que, hombre, hasta las siete de la mañana. Yo era muy joven. Tenía 19 años y no tenía ganas de salir. Prefería quedarme, pero me dijo que de eso nada. Que prohibido quedarse. Que saliese hasta las siete de la mañana".

P - Por eso le llamaban a usted el 'tímido' Rubio.

R - "Luis me llamaba 'Rubito'. El tímido me lo puso Héctor del Mar. Es verdad que yo era una persona introvertida, que no destacaba por levantar la voz ni por hacer declaraciones explosivas"

P - ¿Es Luis el mejor entrenador que ha tenido el Atlético?.

R - "Sin duda. Para mí, Luis es el mejor entrenador de la historia del fútbol español y diría también que del fútbol mundial. Luis era un fenómeno y en la selección cambió el fútbol. Es el mejor. No hay otro como él".

P - ¿Tampoco Simeone?.

R - "A Simeone no le conozco en su trato con los jugadores. Luis es mejor. Simeone ha ganado más títulos con el Atlético, pero Luis tiene la Eurocopa con la selección española. Es el mejor entrenador que yo he tenido en mi carrera y el mejor de la historia del fútbol español. Y en todos los equipos en los que ha estado, Mallorca, Betis, Sevilla, Valencia, Barcelona, Espanyol, ha sido un gran entrenador".

P - ¿Cuántos entrenadores ha tenido usted?.

R - "Unos cuantos. Además de Luis, he tenido, que me acuerde, a Ferenc Szusza, a Miera, a Carriega, a García Traid, a Marcel Domingo, a Martínez Jayo, a Héctor Nuñez..".

P - Luis era muy del Atlético. ¿Se notaba eso en el vestuario?

R- "Sí. Era un aficionado más del Atlético. Lo demostró siempre. Un ejemplo claro fue cuando el Atlético descendió a Segunda en el año 2000. No logró subir al año siguiente. Unos meses antes de la siguiente temporada Luis estuvo en mi cafetería y me dijo esa tarde que tenía que volver al Atlético para ascenderlo a Primera. Renunció al Mallorca, que iba a jugar la Copa de Europa, y ascendió al Atlético. En mi establecimiento también me dijo, cuando se retiró, que lo iba a hacer porque estaba cansado".

P - ¿Eran los derbis contra el Real Madrid especiales para Luis?

R - "Sí. Los preparábamos con ganas. Nos motivaba especialmente para este tipo de partidos. Nos decía que eran muy importantes para nuestra gente, para nuestra afición y que había que ganar. Siempre ganar y ganar".

P - Usted era un extremo zurdo de los que no hay muchos ahora. Un regateador que pisaba con frecuencia el área contraria. ¿Le hicieron muchos penaltis que no se pitaron?.

R - "Sí, desde luego. Sobre todo contra el Real Madrid. En mi época los partidos contra el Real Madrid eran polémicos. El árbitro nos perjudicaba casi siempre. Siempre tiraba para el Real Madrid. Recuerdo especialmente partido de Copa en el Bernabéu que me hicieron un penalti clarísimo que no pitaron. Era casi siempre lo mismo".

P - ¿Sigue al Atlético en la actualidad?

R - "Sí, por supuesto. Soy del Atlético desde pequeño y soy socio. Siempre que puedo voy al Metropolitano. El Atleti es el Atleti".

P - ¿Le reconocen los aficionados en el Metropolitano?.

R - "Sí. Los más veteranos. Aún me saludan y se acuerdan de mí".

P - ¿Cómo ve al Atlético esta temporada?. ¿Cree que ganará la Copa del Rey?

R - "Si pasamos la eliminatoria contra el Athletic de Bilbao, le veo favorito. Creo que esta eliminatoria hubiera sido una gran final". EFE.

