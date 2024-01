(Pre) El FC Barcelona cierra con trámite ante el Benfica la fase de grupos de la Champions Femenina

El FC Barcelona visitará este miércoles (21.00 horas) al Benfica portugués, rival ante el que cerrará la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina 2023-2024 en un partido con poco en juego ya que ambos equipos tienen ya su billete para la ronda de los cuartos de final. El equipo blaugrana ha cumplido su favoritismo en este Grupo A, donde ha firmado pleno de victorias para sellar sin excesivos problemas, más allá de los que les planteó sobre todo el Eintracht Frankfurt alemán en los dos partidos, y llega con fuerza a la fase decisiva de la máxima competición continental donde es el rival a batir ya no sólo por su condición de actual campeón. De momento, los números del equipo que entrena Jonatan Giráldez están siendo notables, con 23 goles a favor, el que más junto al Olympique Lyon francés, y tan sólo uno en contra, el que menos. Y aunque no se juega 'demasiado', una victoria más convertiría al Barça en el único de esta ronda en haber logrado el pleno de triunfos. El conjunto blaugrana sigue creciendo a medida que la temporada va a avanzando y ya tiene en su haber sus primeros objetivos conseguidos, con la conquista de la Supercopa de España y este pase a cuartos de final como primero para tener un cruce algo más asequible. De momento, ya ha superado el centenar de goles en esta campaña, prueba de su actual momento ofensivo que tratará de frenar el Benfica. El equipo lisboeta ha dado un paso adelante en competitividad y ha logrado meterse en los cuartos de final antes de recibir al actual campeón, por lo que el partido será una fiesta en el que intentará hacerle a su rival el choque lo más largo posible aprovechando que no tiene excesiva presión. "El Benfica tiene que centrarse en su proceso evolutivo y en intentar hacerlo siempre mejor que otros años, incluso mejor contra el Barcelona que el año pasado. Lo logramos allí y ahora esperanmos hacerlo en casa, conscientes de que estamos ante el mejor equipo del mundo y con las mejores jugadoras. Somos conscientes de que el fútbol portugués todavía está a años luz del Barcelona", admitió Filipa Patao, entrenador benfiquista que no podrá contar con Andreia Norton, recién operada de apendicitis. El conjunto portugués, con la presencia de una exbarcelonista como Andrea Sánchez Falcón, ya cayó en el Johan Cruyff por un contundente 6-0 y el año pasado, en la última visita blaugrana, tampoco pudo oponer mucha resistencias y perdió por un claro 2-6. Hasta el momento, ha sido capaz de sacar partido a su solidez defensiva en casa, con dos victorias claves ante el Eintracht y el Rosengard por 1-0. Sin embargo, el Benfica sabe que el nivel del Barça es muy superior y que podría además apostar por un once fuerte tras rotar bastante en la victoria liguera ante el Betis donde no fueron titulares Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Ona Batlle, Salma Paralluelo o Keira Walsh, además de una Lucy Bronze que es la novedad en una convocatoria en la que no pudo entrar la central Irene Paredes por un virus respiratorio.