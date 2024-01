El Manchester City bate al Tottenham y avanza a octavos de la FA Cup

26 January 2024, United Kingdom, London: Manchester City's Phil Foden holds off Tottenham Hotspur's Pierre-Emile Hojbjerg during the Emirates FA Cup fourth round soccer match between Tottenham Hotspur and Manchester City at the Tottenham Hotspur Stadium, London. Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

El Manchester City se impuso este viernes por 0-1 en su visita al Tottenham Hotspur, gracias a un gol del defensa Nathan Aké en el minuto 88, y avanzó de este modo a los octavos de final de la FA Cup, torneo donde los pupilos de Pep Guardiola defienden su título del 2023. Al igual que hace justo un año frente al Arsenal (1-0), y también en unos dieciseisavos de órdago, Aké resolvió la papeleta para los 'citizens'. En esta ocasión fuera de casa, los casi 70 minutos de igualdad dieron paso a un dominio creciente del Manchester City. Pero hasta la recta final no batieron los de Guardiola a Guglielmo Vicario. En un córner desde la izquierda, botado a pie cambiado por Kevin De Bruyne, el portero del Tottenham falló al intentar atrapar el balón dentro del área pequeña en su salto con Rúben Dias. La pelota rebotó en un tobillo del defensa Micky van de Ven y quedó en disposición de que Aké la empujase al fondo de la red con la planta de su pie. Esta jugada con cierta fortuna sirvió para que Guardiola ganase por primera vez en su historia al Tottenham como entrenador 'citizen'. Por otra parte, el Chelsea empató sin goles contra el Aston Villa en Stamford Bridge y su eliminatoria necesitará un 'replay' para decidir quién pasa de ronda. Lo mismo ocurrirá en los cruces Bristol City vs Nottingham Forest (0-0) y Sheffield Wednesday vs Coventry (1-1).