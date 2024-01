Los hutíes denuncian cinco muertos por los bombardeos contra Yemen y dicen que "no quedarán sin respuesta"

02/12/2023 Rebeldes hutíes durante una desfile militar en la capital de Yemen, Saná (archivo) POLITICA Europa Press/Contacto/Osamah Yahya

Los rebeldes hutíes han denunciado este viernes la muerte de cinco miembros del grupo a causa de los bombardeos ejecutados por Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen y han advertido de que esta "agresión criminal" contra el país "no quedará sin respuesta y castigo". El portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha manifestado en un comunicado en su cuenta en Telegram que "el enemigo estadounidense-británico ha lanzado una brutal agresión en el contexto de su apoyo a la continuación de los crímenes israelíes en Gaza" y ha detallado que Washington y Londres han llevado a cabo un total de 73 bombardeos contra el país. Así, ha manifestado que entre las ciudades atacadas figuran la capital, Saná, así como puntos de las provincias de Hodeida, Taiz, Haja y Saada. "Los bombardeos han dejado cinco mártires y seis heridos entre nuestras Fuerzas Armadas", ha dicho, al tiempo que ha subrayado que "el enemigo tiene total responsabilidad por su agresión criminal contra el pueblo yemení, que no quedará sin respuesta y castigo". "Las Fuerzas Armadas yemeníes no dudarán a la hora de atacar las fuentes de las amenazas y todos los objetos hostiles por tierra y mar en defensa de Yemen, su soberanía y su independencia", ha recalcado Sari, que ha incidido en que "esta brutal agresión no disuadirá a Yemen de su posición de apoyo al oprimido pueblo palestino". En este sentido, ha asegurado que los hutíes "seguirán evitando que los buques israelíes o aquellos que se dirijan a puertos en la Palestina ocupada --en referencia a Israel-- naveguen por el mar Arábigo y el mar Rojo", en referencia a los ataques contra embarcaciones en el mar Rojo en respuesta a la ofensiva militar contra Gaza, lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Poco antes, Mohamed Alí al Huti, el presidente del Comité Revolucionario de los rebeldes yemeníes hutíes --el Gobierno interino establecido por los hutíes tras la toma de la capital, Saná, en 2015--, había denunciado los bombardeos "bárbaros y terroristas" contra Yemen y recalcó que se trata de "una agresión deliberada e injustificada" que "demuestra que son ellos los que gestionan la agresión contra Gaza". Estados Unidos y Reino Unido han argumentado tras sus bombardeos que estos ataques son acciones dirigidas contra los hutíes ante sus ataques contra buques en el mar Rojo, que "ponen en la libertad de navegación en uno de las rutas marítimas más importantes del mundo". El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el miércoles una resolución en la que pedía a los rebeldes yemeníes hutíes detener sus acciones, aunque estos ya avisaron de que no acatarían la petición hasta que no se pusiera fin al "genocidio" de los palestinos en Gaza, en referencia a la ofensiva lanzada tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel. Los hutíes, respaldados por Irán, controlan la capital de Yemen, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015. El grupo ha respondido a la ofensiva israelí contra la Franja atacando embarcaciones con algún tipo de conexión con Israel --con más de 25 ataques hasta la fecha--, incluido el secuestro del buque 'Galaxy Leader'.