El embajador de China en España afirma que hay "consenso internacional" sobre Taiwán a un día de las elecciones

El embajador de China en España, Yao Jing, ha defendido este viernes que la cuestión de Taiwán es un "asunto interno" del país asiático, pero ha recalcado que existe "consenso internacional" sobre la existencia de "una sola China" a medida que Pekín reivindica la isla como parte indivisible de su territorio. Así se ha pronunciado durante un evento celebrado por Nueva Economía Fórum tan solo un día antes de que se celebren las elecciones en Taiwán, previstas para este sábado. Yao ha afirmado que "todos los países tienen sus propios asuntos internos" y ha destacado que el asunto taiwanés es una "cuestión histórica" para Pekín. "China tenía en el pasado gobiernos rivales. (...) Tenemos nuestra historia, pero para nosotros es todo muy sencillo, solo hay una China, este es un consenso internacional", ha indicado antes de explicar que cuando se establecen relaciones diplomáticas con cualquier país, "se firman acuerdos" que recogen este consenso respecto al territorio. El embajador ha especificado que a la hora de firmar documentos de este tipo "siempre hay un artículo acerca de la política de 'una sola China' dado que se trata de una herencia histórica, un legado". "Estamos en contra de un Taiwán independiente. No queremos ningún tipo de llamamiento, a nivel interno o internacional, a favor de la independencia", ha aclarado. En este sentido, ha hecho hincapié en que el Gobierno "espera ver una reunificación temprana y pacífica". "Nos gustaría ver o tener un acuerdo pacífico con el tema de Taiwán. Nunca hemos cambiado nuestra política, pero esperamos que la comunidad internacional entienda y apoye esta política de 'una sola China'", ha aseverado antes de pedir a terceros países que "eviten internacionalizar el asunto" para impedir que se convierta en un problema mayor. En cuanto a las relaciones entre China y Estados Unidos, ha puntualizado que se trata de una cuestión "complicada" y ha matizado que el problema radica, en primer lugar, en "la postura de Estados Unidos", al que acusa de adoptar "políticas muy concretas" al respecto. Sin embargo, se ha mostrado optimista tras el encuentro entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Joe Biden, en la localidad de San Francisco. "Después de la cumbre de noviembre, donde ambas partes, han vuelto a comunicarse mejor, (...) se han reanudado los contactos. Esto es bueno para China, para Estados Unidos y también lo es para la comunidad internacional, porque China está destinado a desarrollarse en mayor medida y Estados es el país desarrollado más importante", ha dicho. Es por ello, ha dicho, que la "relación entre ambos es importante para la paz y el desarrollo internacional". "Queremos tener una coexistencia pacífica y no tener este tipo de conflictos o sospechar el uno del otro", ha puntualizado antes de sostener que "estas relaciones tienen que basarse en justicia". CONFLICTO EN GAZA Respecto al aumento de la violencia y los conflictos bélicos a nivel mundial, Yao ha abogado por un futuro compartido de "paz y estabilidad" que respete las normas internacionales y la Carta de Naciones Unidas. "Creo que a todos nos gustaría ver un mundo pacífico y estable. Y ahora mismo hay muchos conflictos, muchos desafíos, pero todos estamos trabajando por una mayor paz y estabilidad", ha afirmado antes de apostillar que, en este sentido, "España es muy importante". Sobre el conflicto en la Franja de Gaza, ha manifestado que ambos países "tienen un enfoque muy parecido". "España y China más o menos están en la misma página. O sea, queremos ver paz ahí, queremos un alto el fuego, queremos ver también la entrada de ayuda humanitaria una solución de los dos Estados. Eso es lo que nos gustaría a nosotros también. En cuanto al futuro, nuestro ministro de Exteriores está trabajando en estas cuestiones, pero nuestra primera prioridad es poner fin a estos conflictos", ha añadido. Ante la posibilidad de que otros países muestran una postura contraria, ha aclarado que China "tiene su propia opinión" y ha aseverado que "todos los miembros de la comunidad internacional quieren contribuir". "Siempre y cuando estas medidas sean positivos y busquen poner fin al conflicto (...) deberíamos apoyarlas y entenderlas", ha continuado el embajador, que ha señalado que "no estamos en situación de juzgar a otros países". "Creo que todos los países están haciendo sus aportaciones para conseguir la paz y la estabilidad en Oriente Próximo, así que por ahora es un gran desafío para toda la comunidad internacional. Esperamos, o por lo menos yo espero, que todos los esfuerzos internacionales puedan dar resultados y podamos conseguir un mejor acuerdo para la situación actual en la Franja de Gaza", ha especificado antes de incidir en que China desea un "acuerdo negociado sobre la base de las normas internacionales". UCRANIA Al ser preguntado sobre la postura de Pekín respecto a las acciones del presidente ruso, Vladimir Putin, y la invasión de Ucrania, Yao ha lamentado que se trata de uno de los mayores conflictos a nivel internacional para este año. "Estamos en contra de cualquier conflicto porque ya hemos sufrido suficiente en la Historia. Queremos una seguridad sobre la base de principios. Todos los países tienen sus propios problemas de seguridad. (...) Nos gustaría ver pronto que el conflicto de Ucrania llega a su fin porque esto no es positivo para nadie", ha enfatizado. Además, ha garantizado que China está trabajando "a su manera" para conseguir un alto el fuego y un "punto y final" al conflicto bélico. "Nos gustaría ver que las partes en el conflicto ven resueltas sus preocupaciones y problemas de seguridad. Esto es lo que llamamos una seguridad basada en la cooperación y en el entendimiento", ha dicho, siguiendo la postura china, que aboga por evitar que el frente en Ucrania se convierta en una "frontera de confrontación" entre las principales potencias.