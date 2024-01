Isabel Pantoja, la clave de su cambio drástico de vida en este inicio de 2024

26/08/2023 Isabel Pantoja. A poco más de 48 horas de subirse de nuevo al escenario en su regreso a Bilbao seis años después de su último concierto en el País Vasco, Isabel Pantoja vuelve a ser noticia por un tema que nada tiene que ver con su música. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

A poco más de 48 horas de subirse de nuevo al escenario en su regreso a Bilbao seis años después de su último concierto en el País Vasco, Isabel Pantoja vuelve a ser noticia por un tema que nada tiene que ver con su música. Minutos después de que la tonadillera confesase que está "muy contenta" por este inminente reencuentro con su público en el marco de su gira 50 aniversario, ha sido Antonio Rossi el que ha revelado en 'Vamos a ver' la decisión que marcará un antes y un después en la vida de la viuda de Paquirri y que supone un cambio drástico de vida en 2024. Y es que siguiendo el consejo del productor que lleva ahora su carrera musical, Isabel Pantoja va a 'echar el cerrojo' a Cantora y se va a trasladar a Madrid en los próximos meses. Su decisión es firme, y pasa por facilitar la venta de la finca que se ha convertido en su 'jaula dorada' en los últimos años, intentando así solventar la complicada situación económica que la ha obligado a deshacerse -por un precio menor al que esperaba y antes de lo que creía- de su ático de Fuengirola. Tal y como ha contado el periodista, la madre de Kiko Rivera todavía no tiene casa en la capital, aunque el productor le ha recomendado que busque por la zona del Paseo de la Castellana. Isa Pantoja, presente en el programa, ha reconocido no tener ni idea de la mudanza de su madre y, conciéndola como la conoce, cree que no se instalará en el centro de Madrid para no ser perseguida por la prensa: "Es lo que ella quiere evitar, así que me pega más que sea a las afueras" ha apuntado. Una nueva vida que todavía no tiene fecha, ya que primero tiene que encontrar casa. Lo que se sabe por el momento es que será en régimen de alquiler, que pagará su productor, y que la artista quiere que sea una residencia vacía porque su deseo pasa por amueblarla con los muebles y objetos que se ha llevado del ático de Fuengirola.