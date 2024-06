Fabián Ruiz, MVP contra Croacia: "Nos da un plus de confianza"

El centrocampista de la selección española Fabián Ruiz celebró una "importante" victoria en el debut en la Eurocopa 2024, también por tratarse de un "gran rival como Croacia", para lograr "un plus de confianza", aunque apuntó que no piensan en favoritismos. "Era muy importante empezar con una victoria y sobre todo contra un gran rival como Croacia. Teníamos enfrente una gran selección y nuestro éxito es el equipo. No sé si seremos favorita o no pero vamos a luchar hasta el final para poder estar en esa final", dijo en rueda de prensa en el Olímpico de Berlín. El jugador andaluz fue elegido MVP del partido después de asistir en el primer gol y de hacer el segundo, un golazo con varios regates en la frontal del área. "Me da un pase Pedri. Intento chutar y me viene Modric, recorto y me viene otro, intento recortar y entre el hueco tiro y tengo la suerte que entra. He intentado finalizar, que es lo que el míster nos pide, y ha entrado la pelota que es lo importante", explicó. "No depende sólo de nosotros tener la posesión. Nos gusta tenerla, pero a ellos les gusta tenerla. Iba a ser difícil. Teníamos que hacer nuestro partido, aprovechar las oportunidades cuando robamos, de ahí viene el primer gol. Lo importante es ganar y hacer un buen partido", añadió. "No creo en favoritismos. Nos da un plus de confianza. A pesar del 3-0 hemos sufrido hasta el final. Intento hacer mi trabajo, lo que pase fuera no puedo ocuparme. Intento siempre hacerlo lo mejor posible. Es un orgullo poder representar a mi país y agradecer al míster porque piense así", terminó.

