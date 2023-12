Crónica del Atlético de Madrid - Lazio, 2-0

El Atlético de Madrid venció este miércoles por 2-0 a la SS Lazio, con goles de Antoine Griezmann y de Samu Lino, y amarró con ello el liderato definitivo del Grupo E tras la jornada 6 de la Liga de Campeones, pasando a octavos de final con una grata imagen para sus aficionados. En el Cívitas Metropolitano, casi a rebosar para la ocasión, los pupilos de Diego Pablo Simeone tumbaron a un rival que en principio tenía más peligro y necesitaba ganar para optar el primer puesto. Pero es que el Atlético se plantó bien sobre el césped y mostró puntería al poco de comenzar el duelo, por mediación de su jugador franquicia. El 1-0 marcado por Griezmann en el 6' se había fraguado con una buena presión de Lino a Adam Marusic en la salida de balón; el carrilero brasileño robó, esprintó hasta el área por el lado izquierdo y pasó por abajo al 'Principito' colchonero, que embocó también raso en la portería. Respondió el cuadro romano en el minuto 12 con un derechazo raso de Mattia Zaccagni desde la frontal, que se marchó desviad por poco. Y muy poco después, Matteo Guendouzi tuvo otra ocasión clara en un disparo que no pudo ejecutar bien, tras un fallo de Mario Hermoso dejando pasar la pelota en una confusión con su guardameta Jan Oblak. La Lazio siguió apretando, especialmente por obra de Luis Alberto en sus continuas intentonas por la banda izquierda. De una de ellas, ya cumplido el minuto 25, nació una involuntaria oportunidad de marcar, pues el balón rebotó en su compañero Ciro Immobile dentro del área y casi sorprendió a un Oblak ajetreado hasta llegar al descanso. Pero antes de esa instancia, el Atlético merodeó el segundo gol gracias a un tiro de Lino desde lejos. En su constante disputa con Rodrigo Riquelme por el carril zurdo en las alineaciones titulares del 'Cholo' Simeone, el '12' rojiblanco dejó otra vez una gran versión. El propio Lino había sido protagonista negativo en el minuto 38, provocando con su posición de fuera de juego que un gol de Hermoso no subiera al electrónico del Metropolitano. El buen centro de Nahuel Molina al segundo palo, bien voleado por el central zurdo al fondo de las mallas, quedó sin efecto tras la revisión arbitral en el VAR. Aminoró el ritmo del partido desde entonces, con los visitantes incapaces de cristalizar su dominio. De hecho, al regresar de los vestuarios, los pupilos de Maurizio Sarri incluso perdieron la posesión del balón a raíz de varios cambios realizados por el Atlético; Memphis Depay reemplazó a Griezmann, necesitado de dosificación de minutos. MORATA FALLA UN GOL CANTADO La labor de Memphis, zafándose con los centrales de la Lazio, dio sus frutos en una combinación con Lino para que éste anotase el 2-0 (51') con una volea dentro del área, poco ortodoxa al haber ejecutado su remate con la canilla derecha. Saltó al campo poco más tarde Álvaro Morata, sustituyendo a Ángel Correa, y en sus botas estuvo la sentencia. Cuando corría el minuto 73, Memphis tiró bien una falta directa al borde del área y el guardameta 'laziale' rechazó la pelota al no poder atajarla, pero Morata falló a bocajarro un remate aparentemente fácil. El último cuarto de hora solo vivió un sobresalto con la reclamación del 'Taty' Castellanos de un posible penalti, tras recibir una entrada que el árbitro no interpretó como algo punible. Ya en el tiempo de descuento, Guendouzi mandó al lateral de la red un derechazo que había recortado diferencias, pero que no sucedió así, para una Lazio insulsa y que se conformó con la segunda plaza de grupo gracias a sus 10 puntos. Una posición por encima, el Atlético aguantó e el liderato con 14 puntos y una versión francamente eficaz. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 2 - LAZIO, 0 (1-0, al descanso). --ALINEACIONES. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Savic (Azpilicueta, min.68), Giménez (Söyüncü, min.46), Hermoso, Lino; De Paul, Witsel (Koke, min.63), Saúl; Correa (Morata, min.63) y Griezmann (Memphis, min.46). LAZIO: Provedel; Marusic (Lazzari, min.58), Casale, Gila, Hysaj (Pellegrini, min.70); Guendouzi, Vecino, Luis Alberto (Kamada, min.63); Pedro (Felipe Anderson, min.58), Immobile (Castellanos, min.63) y Zaccagni. --GOLES. 1-0, min.6: Griezmann. 2-0, min.51: Lino. --ÁRBITRO: Serdar Gözübüyük (PBA). Amonestó con tarjeta amarilla a Giménez (min.45+2) en el Atlético de Madrid, y a Pedro (min.8), Marusic (min.47) y Guendouzi (min.72) en la Lazio. --ESTADIO: Cívitas Metropolitano, 63.574 espectadores.