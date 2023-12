La Real Sociedad pone a prueba la reaccion del Villarreal de Marcelino

Villarreal (Castellón)/San Sebastián, 8 dic (EFE).- El Villarreal recibe este sábado a la Real Sociedad con la necesidad de recuperar sensaciones y, sobre todo puntos, para alejarse definitivamente de la zona de peligro y seguir en la dinámica de subir posiciones en la clasificación desde la llegada al banquillo de Marcelino.

Los castellonenses suman cinco partidos sin perder, aunque la sensaciones del equipo no llegan a ser todavía las más competitivas. A ello, se suman los problemas por lesiones, sobrecargas y acumulación de minutos de varios jugadores de su plantilla.

Enfrente, el Villarreal tendrá una Real Sociedad que pelea por los puestos altos de la tabla, por lo que será una prueba importante para un equipo, que necesita de un triunfo ante un rival de entidad para subir la autoestima.

En el capítulo de bajas, siguen lesionados Yeremy Pino, Denis Suárez y Aïssa Mandi, a los que se ha sumado esta semana Santi Comesaña y Albert Moreno; mientras que finalmente sí que han entrado en la convocatoria Dani Parejo, Álex Sorloth y Álex Baena y es duda el central italiano Matteo Gabbia.

Tras el susto copero del pasado miércoles en Andratx, Imanol Alguacil no quiere más sobresaltos con su equipo. El reto no será fácil, ya que la Real Sociedad tendrá que intentar sacar los tres puntos de una siempre difícil plaza como lo es La Cerámica de Villarreal.

Ese susto en la competición del K.O. se suma, además, a la relativa necesidad de tener que seguir sumando victorias en Liga si el conjunto txuri urdin no se quiere descolgar del tren europeo que, este año, parece, ha sacado los billetes realmente caros, los más costosos de los últimos años, sin duda

Ander Barrenetxea y Mohamed-Ali Cho no estarán por lesión, y a estos dos nombres se les suma el de Mikel Oyarzabal, quien ha sido padre esta mañana, de hecho, no viajó a Andratx, y tampoco lo hará al Villarreal.

También se suma a esta lista de no convocados la ficha de Robin Le Normand. El central de la selección española se quedará en tierra para cumplir el ciclo de cinco tarjetas amarillas, algo que, por una parte, no es tan negativo teniendo en cuenta que el martes próximo la Real se juega el liderato de grupo de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza.

Quien sí parece que va a estar en la lista tras superar su lesión de rodilla es Carlos Fernández, a quien Alguacil quiere probar en el entrenamiento de esta tarde para valorar si viaja o no.

Cinco bajas, de las cuales tres son titulares habituales en los onces del míster oriotarra, por lo que se verá algún que otro cambio en la formación de inicio, tanto en la defensa como en el ataque, ingresando presumiblemente Aritz Elustondo como central junto a Igor Zubeldia en el centro de la zaga, y volviendo a la punta de lanza Sadiq Umar.

Habrá que ver por qué nombre propio opta Alguacil para el extremo izquierdo, ya que más allá de Take Kubo, no hay más extremos en la primera plantilla.

- Alineaciones probables:

Villarreal: Jorgensen, Foyth, Albiol, Cuenca, Pedraza; Parejo, Capoue; Álex Baena, Altimira; Gerard Moreno y Morales.

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Aritz, Zubeldia, Tierney; Zubimendi, Merino, Brais; Kubo, Sadiq y Oyarzabal.

Árbitro: Melero López (C. Andaluz)

Estadio: La Cerámica.

Hora: 21.00.

-------------------------------------------------------------------

Clasificación: Villarreal 12º (16 puntos) Real Sociedad 6º (28 puntos)

La clave: El Villarreal deberá mejorar su seguridad defensiva en casa.

El dato: Marcelino nunca ha perdido como entrenador ante la Real Sociedad.

La frase: "Tenemos que jugar un gran partido y ser que decisivos en las áreas".

El entorno: La afición del Villarreal espera que su equipo mejore las prestaciones como local, tras haber dejado escapar muchos puntos en La Cerámica.

San Sebastián, 8 dic (EFE). - El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, alabó al "nuevo" técnico del próximo rival liguero, Marcelino García Toral, ya que "solo hay que ver su trayectoria en todos los equipos en los que ha estado para saber que el Villarreal tirará para arriba en la clasificación".

El míster asturiano es la bestia negra de la Real en Liga (ninguna victoria en 20 enfrentamientos), y Alguacil recalcó: "Va a saber sacar el máximo rendimiento a la plantilla y estoy seguro de que estarán en la pelea por los puestos europeos".

El técnico de Orio mira ya hacia adelante después del cabreo tras la mala imagen ofrecida en la victoria copera en Andratx, y aprovechó para valorar lo que está haciendo el equipo como algo bestial, ya que "el nivel al que compite el equipo es increíble en Liga, Copa o Liga de Campeones".

"Tenemos suerte de estar disfrutando de un momento que es histórico para la Real", apuntó.

La convocatoria saldrá por la tarde, después del entrenamiento programado a las 15:15 horas, aunque Alguacil adelantó el estado de las bajas que habrá de cara a mañana, aunque quiere esperar a ver la sesión de hoy "para ver cómo están algunos tocados".

Ander Barrenetxea es el que más lejos está de volver, de hecho, es poco probable que llegue a jugar en lo que resta de año.

Mohamed-Ali Cho "está cerquita", aunque Alguacil no pudo dar una fecha de su regreso.

La novedad es Mikel Oyarzabal, quien ha sido padre esta mañana, y a quien el de Orio aprovechó para felicitar, junto a su mujer Ainhoa. "Hoy ha nacido Martín Oyarzabal, otro realzale. Mikel no está para competir mañana, como es normal, y hemos pensado que se quede descansando", añadió Alguacil.

La otra novedad pasa por el más que posible regreso de Carlos Fernández a una convocatoria, quien ya entrena con el grupo, "con buenas sensaciones", y que si acaba bien el entrenamiento de esta tarde, viajará a Villarreal.

También su pudo ver entrenando de manera individual a Martín Merquelanz, quien ya está con el grupo, algo que según Alguacil ha sido emocionante, ya que "Martín siempre ha tenido una sonrisa en la cara estos años y ojalá no vuelva a recaer".

En el 25 aniversario del fallecimiento de Aitor Zabaleta a manos un ultra del Atlético de Madrid, Alguacil quiso tener unas palabras de recuerdo hacia él.

"Hace 25 años se nos fue Aitor y hoy ha nacido Martín Oyarzabal. Una noticia es triste, la otra de alegría, pero los dos seguro que en el corazón llevarán al escudo de la Real allá donde vayan" concluyó el de Orio.

Vila-real (Castellón), 8 dic (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, apuntó en la previa del encuentro de este sábado contra la Real Sociedad en La Cerámica que deben de hacer de su estadio un campo muy fuerte para los rivales, pues “hasta ahora no lo ha sido” y “sería un gran paso" para alejarse "de los puestos bajos y pensar en algo más”.

“Llega un tramo de liga con tres partidos muy difíciles y llega uno de los mejores equipos de Primera División, para mí es el mejor. Es un equipo que domina muchos parámetros del juego, tiene ritmo y precisión con el balón, es fuerte en las transiciones, tiene contraataque y es poderoso físicamente. Me gusta mucho la Real”, expresó.

El técnico asturiano apuntó: “Tenemos que jugar un gran partido y tenemos que ser decisivos en las áreas. Cada vez permitimos menos ocasiones al rival, esa es una de las claves. Y en ataque hemos generado opciones. Ese es el camino que debemos seguir”.

“Sabemos que el rival nos va a exigir desde el punto de vista físico y futbolístico. Debemos tomar buenas decisiones”, agregó Marcelino que, sobre sus buenos resultados contra la Real Sociedad dijo que no le gusta ese dato. "Si no has perdido nunca, estás más cerca de hacerlo. Ojalá siga la racha, pero que sea con victoria y no empate. Aunque en Copa sí he perdido”.

Sobre las bajas para el partido, Marcelino comentó que Alberto Moreno, Santi Comesaña, Yeremy Pino y Aissa Mandi no estarán. También contó que tienen “un pequeño percance” con Matteo Gabbia. mientras que Dani Parejo podrá jugar y “es muy posible que Alex Sorloth se reincorpore”.

“Estamos trabajando bien, pero es cierto que hemos sufrido lesiones de mala suerte. A nivel muscular no estamos teniendo muchos problemas, pero tenemos lesiones por golpes o temas más de rodilla y tobillo, que siempre entra en punto de fortuna”, manifestó.

Por último, afirmó que su relación con Álex Baena “es muy buena" y no ha tenido "ningún problema”. “Es un chico estupendo y maravilloso a nivel personal. Futbolísticamente es un jugador de mucha calidad y muy importante para nosotros”, dijo.

“En el campo, puedo hacer de segunda punta, así como puede jugar en banda en la fase defensiva. A la hora de atacar su función en el campo es la misma, se encuentra bien tanto en banda como por detrás del delantero. Es una posición que le resulta familiar”, finalizó.