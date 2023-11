EEUU no encuentra evidencias de terrorismo en la explosión de un coche cerca de las cataratas del Niágara

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha afirmado que no han encontrado evidencias de terrorismo en la explosión de este miércoles de un vehículo en la frontera con Canadá, cerca de las cataratas del Niágara, que se ha saldado con la muerte de los dos pasajeros. "Estamos investigando, podría surgir más información, pero según la pesquisa preliminar, no hay señales de participación terrorista en la horrible explosión que ha tenido lugar", ha declarado, según recoge un comunicado de su oficina. La Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos informó horas antes de que estaba investigando la explosión, que ha ocurrido en la ciudad de Búfalo, y señaló que estaba en coordinación con las autoridades locales, estatales y federales para aclarar los hechos, que provocaron el cierre del puente. "Realmente no sabemos mucho, sólo que había un vehículo que intentaba entrar a Estados Unidos y han cerrado ambos lados del puente", manifestó el portavoz de la ciudad de Niagara Falls, Aaron Ferguson, a la cadena CNN. El Aeropuerto Internacional de Búfalo ha aumentado los controles de seguridad, con especial atención a los vehículos que ingresan o aparcan en las instalaciones, así como con controles adicionales a los pasajeros.