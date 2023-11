Hebert Aceituno cosecha oro y récord con su Fe siempre presente

Santiago de Chile, 18 nov (EFE).- “Primeramente para Dios, pues la verdad es él quien me tiene acá”, dice el salvadoreño Hebert Aceituno luego de colgarse el oro e instaurar un nuevo récord este sábado en el para levantamiento de pesas de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

El para deportista es creyente, pero su agradecimiento a Dios encierra el recuerdo de su historia de vida. Cuando la ciencia le dio apenas tres días de vida con un diagnóstico de hidrocefalia, su madre de credo evangélico inició una cadena de oración y confió en aceptar el destino de su hijo.

A sus 37 años, Aceituno finalizó su participación en la capital chilena con la medalla dorada en la categoría -59 kg en la que se impuso con un levantamiento de 192 kilos, una nueva marca parapanamericana.

“Contentísimo, sobre todo porque fue lo que estaba enfocado, en lo que veníamos trabajando, era lo principal romper un récord parapanamericano”, aseguró a EFE Aceituno tras recibir su presea.

A Santiago 2023 llegó como favorito luego de haber ganado un bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, siendo la primera medalla para El Salvador en esta competencia, pero establecer ese nuevo registro para batir la del chileno Juan Carlos Garrido, que era de 185, fue un objetivo que no daba por hecho.

“Primero era asegurar”, dijo sobre su primer intento en el que levantó 187 kilos para romperla. “Luego ir sumando la marca y la confianza, lastimosamente en el segundo intento no se me dio, ya en el tercero sí”, comentó sobre su levantamiento de 192.

Tuvo una cuarta oportunidad para buscar la marca continental con 194 kilos, pero no la consiguió.

“Intentamos revalidar mi marca personal que es 193 kilos, no se ha logrado, pero yo creo que eso dice que hemos hecho un buen trabajo y sobre todo llevar una medalla al Salvador es lo más importante”, comentó.

Aceituno, además de sus logros, quiere transmitir su motivación al resto de sus compañeros de delegación. “Me siento motivado para que los demás chicos, que en algún momento no han tenido un buen resultado eso los motive para seguir adelante”, dijo.

El para atleta salvadoreño llegó a la práctica del para levantamiento de pesas sin proponérselo pues le gustaba el fútbol, pero después de su éxito en los paralímpicos ahora solo piensa en seguir poniéndose nuevos retos.

“Se me vienen dos copas del mundo el otro año para buscar la clasificación a París, estamos bien posicionados, pero no es de confiarse. Buscamos ese sueño, ya tuvimos esa experiencia en Tokio se logró una medalla histórica para el país que queremos revalidar si Dios lo permite y si no seguir adelante”, afirmó. EFE

