Anthropic lanza Claude Fable 5 y Mythos 5, sus dos modelos de IA más potentes

Anthropic ha anunciado el lanzamiento de Claude Fable 5, su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) más potente disponible para el público en general, y de Mythos 5 que, bajo ciertas medidas de seguridad eliminadas en algunas áreas, solo está disponible para los organizaciones que tienen acceso a Project Glasswing.

El laboratorio de inteligencia artificial ha tomado su blog para anunciar la disponibilidad general de Claude Fable 5, su nuevo modelo de clase Mythos, hasta el 22 de junio bajo los planes Pro, Max, Team y Enterprise sin un coste extra.

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El 23 de junio se eliminará de todos esos planes y requerirá el uso de créditos para poder utilizarse. Anthropic indica que próximamente, cuando dispongan de la capacidad suficiente, reintroducirá Fable 5 de nuevo como parte de todos los planes de suscripción de Claude.

Claude Fable es su nuevo modelo de frontera que se convierte en la IA más potente lanzada por la compañía hasta la fecha. "Demuestra un rendimiento excepcional en diversas áreas como ingeniería de software, trabajo intelectual, visión, investigación científica y otras disciplinas", afirma Anthropic en la publicación compartida en la web.

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El lanzamiento de Claude Fable se ha realizado con algunas medidas de protección debido a que sus capacidades para la ciberseguridad podrían suponer un riesgo serio si cayeran en malas manos. De hecho, Anthropic indica que ha lanzado "el modelo con ciertas salvaguardas que si identifican consultas sobre algunos temas, harán que Claude pase automáticamente a Opus 4.8".

Esto significa que si el usuario realiza una consulta sobre los temas como ciberseguridad, biología y química o destilación, Claude automáticamente pasará a un modelo de inferiores capacidades.

Esta limitación se debe a la capacidad que han alcanzado los modelos de la clase Mythos. En un primer momento, el modelo original iba a ser lanzado al público en general, pero debido a sus aptitudes para la ciberseguridad, la compañía decidió dar acceso solo a un grupo de organizaciones que han sido capaces de probar Mythos Preview bajo el nombre de Project Glasswing.

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Anthropic aclara que en sus pruebas, el 95 por ciento de las sesiones de Claude Fable funcionan completamente con respuestas de Fable sin tener que pasar en ningún momento a Opus 4.8.

El segundo de los modelos lanzados por Anthropic es Claude Mythos 5, aunque no ha proporcionado suficientes detalles sobre el significado que tiene su lanzamiento.

La compañía indica que Mythos 5 es el mismo modelo base que Fable 5, pero con la diferencia de que se han eliminado las medidas de seguridad mencionadas anteriormente. Las organizaciones bajo el Project Glasswing ya tienen acceso a este modelo.

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El precio para ambos modelos es significativamente más alto que el de su anterior modelo insignia. Justamente el doble que Claude Opus 4.8, aunque la mitad de lo que se paga por Mythos Preview. El coste se queda en 10 dólares por millón de 'tokens' de entrada y 50 dólares por millón de 'tokens' de salida.