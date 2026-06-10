Agencias

HRW acusa a Ruanda y el grupo M23 de reclutamiento y detención de miles de personas en RDC

Guardar
Google icon

Nairobi, 10 jun (EFE).- El Ejército de Ruanda y el grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) ejecutaron una campaña de "reclutamiento forzoso y detención abusiva de miles de combatientes y civiles" en el este de la República Democrática del Congo (RDC) de mediados de 2024 a diciembre de 2025, denunció este miércoles Human Rights Watch (HRW).

La ONG pro derechos humanos hizo esa acusación en un informe que documenta redadas y arrestos a gran escala en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Según el documento, los investigadores descubrieron que combatientes del M23, con apoyo de personal militar ruandés, "cometieron asesinatos, torturas, castigos corporales y utilizaron trabajos forzados y niños soldados".

Según HRW, estos abusos "constituyen crímenes de guerra y deben investigarse como posibles crímenes de lesa humanidad".

"El M23, respaldado por Ruanda, opera los llamados campos de entrenamiento en el este de RDC, donde los reclutas han sufrido abusos y torturas, en ocasiones con consecuencias fatales", declaró la investigadora principal de Human Rights Watch para la región de los Grandes Lagos, Clémentine de Montjoye.

PUBLICIDAD

Montjoye instó a organismos regionales y gobiernos aliados a presionar a las autoridades de Ruanda para que "cesen estos graves abusos y exijan responsabilidades a los culpables".

HRW entrevistó a 102 exdetenidos que huyeron de los campos de entrenamiento de Rumangabo y Tshanzu, en Kivu del Norte, fueron desplegados con el M23 o se entregaron posteriormente al Ejército congoleño, así como a fuentes de la ONU, diplomáticas, de servicios de inteligencia y de medios de comunicación, entre otras.

PUBLICIDAD

Un exdetenido que estuvo en Tshanzu declaró a la ONG: "Yo era sólo un estudiante, nunca antes había visto un cadáver. Me obligaron a enterrar cuerpos siete veces; los pusimos en una fosa común".

El informe también se basa en vídeos y fotografías geolocalizados y verificados, imágenes satelitales de los campos de Rumangabo y Tshanzu, y reconstrucciones en 3D para estimar el número de personas subidas a camiones.

El conflicto en el este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte; y semanas después, de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia del presidente de EE.UU., Donald Trump, que ambas partes se han acusado mutuamente de violar.

Ese acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto avivado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU (MONUSCO). EFE

Últimas Noticias

La ONG Rescate presenta en Casa de América una exposición fotográfica para "romper estereotipos" sobre la inmigración

La ONG Rescate presenta en Casa de América una exposición fotográfica para "romper estereotipos" sobre la inmigración

Investigado por circular a 191 kilómetros por hora en motocicleta por la autovía Chipiona-Jerez

Investigado por circular a 191 kilómetros por hora en motocicleta por la autovía Chipiona-Jerez

Cecabank estrena su servicio de custodia de criptoactivos junto a Bit2Me con Renta 4 como primer cliente

Cecabank estrena su servicio de custodia de criptoactivos junto a Bit2Me con Renta 4 como primer cliente

Feijóo pide a Sánchez dimitir y no "estirar esta basura" y el presidente rechaza lecciones del PP tras su corrupción

Feijóo pide a Sánchez dimitir y no "estirar esta basura" y el presidente rechaza lecciones del PP tras su corrupción

Victoria Federica, complicidad y risas con su padre, y portazo ante la historia de amor de Tana Rivera y Roca Rey

Victoria Federica, complicidad y risas con su padre, y portazo ante la historia de amor de Tana Rivera y Roca Rey