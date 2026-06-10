Telefónica y Halotech impulsan la seguridad industrial inteligente en EEUU con IoT e IA

Telefónica, a través de la unidad de negocios digitales Telefónica Tech, y Halotech se han aliado para transformar digitalmente la seguridad de los trabajadores y las operaciones del sector industrial en Estados Unidos, según ha informado este miércoles la 'teleco' en un comunicado.

Ambas compañías evolucionan el modelo tradicional de seguridad para pasar de una gestión reactiva a una predictiva basada en el análisis de los datos en tiempo real mediante IoT (Internet de las Cosas) e inteligencia artificial (IA).

La alianza entre ambas compañías permitirá a Telefónica ofrecer más y mejores servicios a sus clientes con el lanzamiento en EEUU de una nueva solución tecnológica integral que combina su conectividad IoT gestionada, a través de su plataforma Kite, con las funcionalidades de 'Halotech AI'.

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'Halotech AI' es una plataforma 'SaaS' de última generación diseñada para gestionar la seguridad laboral de los operarios desplegados en el terreno bajo condiciones ambientales en entornos industriales complejos, y que se integra de forma nativa con los dispositivos inteligentes 'HALO I' (casco inteligente para la movilidad del futuro), 'HALO III' (el wereable adaptable a cualquier operario) y 'HALO III+' (versión evolucionada para entornos de máxima exigencia como minas o petroleras).

La conectividad IoT de Telefónica permite que los dispositivos 'HALO' estén siempre conectados y transmitan información en tiempo real; mientras que su plataforma Kite facilita la gestión centralizada de estos dispositivos.

Además, la funcionalidad 'IoT Data Ready' de Kite permite transformar los datos generados en información de valor y facilita la integración, el procesamiento y la transmisión segura de esos datos desde los dispositivos IoT hasta 'Halotech AI'.

Gracias a esta combinación, la plataforma de inteligencia artificial 'Halotech AI' puede ofrecer capacidades avanzadas como alertas SOS, detección automática de caídas, geolocalización en tiempo real, monitorización ambiental (temperatura, gases, ruido o estrés térmico), perímetros virtuales inteligentes, control de zonas de riesgo, sistemas anticolisión y trazabilidad de los operarios sobre el terreno.

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Esta solución integral tiene la capacidad de adaptarse a distintos entornos normativos e industriales en diversos sectores y ámbitos de actividad clave en Estados Unidos como el energético, la construcción, la minería, las refinerías y las ciudades inteligentes.

Su implementación permite a las organizaciones gestionar de forma centralizada los dispositivos inteligentes conectados que llevan sus operarios y extraer los datos de manera sencilla y segura para su análisis mediante Kite y 'IoT Data Ready'.

REDUCIR HASTA UN 60% LOS INCIDENTES LABORALES

Los datos extraídos de los dispositivos inteligentes y procesados con la plataforma 'Halotech AI' facilitan la toma de decisiones en tiempo real y el análisis predictivo, consiguiendo reducir hasta un 60% los incidentes laborales.

Además, contribuyen a incrementar la eficiencia operativa y la productividad de la plantilla, y ayudan a garantizar el cumplimiento de las normativas 'EH&S' (Environment, Health & Safety) para que las organizaciones transformen la seguridad y la salud laboral en una operación inteligente, conectada y gobernada desde el dato.

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El country manager de Telefónica Tech en Estados Unidos, Luis Lepe Márquez, ha explicado que la asociación con Halotech refuerza el compromiso de la 'teleco' de construir una sociedad "más segura haciendo lo que saben hacer, aplicar tecnología a los desafíos diarios de las empresas, y supone avanzar en su propósito de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos, empresas y administraciones públicas a las tecnologías digitales".

"Al integrar 'Halotech AI' en nuestra cartera en Estados Unidos, estamos capacitando a nuestros clientes para que, de manera integrada y sencilla, puedan transformar el día a día de los trabajadores en datos y convertir esos datos en inteligencia útil para mejorar la seguridad y la excelencia operativa de las empresas", ha añadido.

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El director ejecutivo global de Halotech, Manuel Marín, ha asegurado que están "asistiendo a un cambio estructural en la forma en que las empresas abordan la seguridad".

"Al combinar las capacidades de conectividad global de Telefónica Tech con la IA de Halotech, pasamos de reaccionar ante los incidentes a anticiparlos y prevenirlos. Nuestra misión es clara: salvar vidas, reducir el riesgo y transformar las operaciones industriales a gran escala", ha concluido Marín.

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