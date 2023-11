Coalición civil impulsa campaña para aprobar una ley de Educación Sexual Integral en Perú

Lima, 9 nov (EFE).- Una coalición civil formada por organizaciones sociales feministas y defensoras de derechos humanos lanzó este jueves una campaña en Perú para impulsar una ley de Educación Sexual Integral (ESI), que coloque este tema como un derecho humano fundamental y combata la violencia sexual contra niños y adolescentes.

La coordinadora de la Alianza por la Educación Sexual Integral ¡Sí Podemos!, Elga Prado, declaró que "es evidente el nivel de desprotección que tienen las niñas, niños y adolescentes, quienes son víctimas de violencia sexual; los feminicidios persisten, el acoso sexual y la discriminación por orientación sexual e identidad de género no disminuyen".

Según los datos del portal estadístico estatal Aurora, de enero a septiembre pasados, se registraron 33.005 nacidos vivos con una madre menor de 19 años y 914 nacidos vivos con madres menores de 14 años.

Además, hubo 14 muertes maternas en menores de 17 años, y los casos de infección por VIH se incrementaron a 508 en adolescentes y jóvenes, según los datos compartidos en la presentación de la campaña.

De acuerdo a la Alianza por la ESI, el acoso sexual en espacios públicos afectó al 58,4 % de niñas y adolescentes, y los casos de violencia sexual son cometidos en un 70 % contra menores de 17 años.

Actualmente, la ley de reforma magisterial sanciona a los profesores que cometen violencia sexual, pero esta alianza demanda una norma preventiva como la ley ESI.

Prado explicó que en dicha legislación "no están definidas las competencias intersectoriales e intergubernamentales, solo abarca la educación básica, y no la superior, ni la comunitaria; no se incluye la formación inicial docente en todas las especialidades para garantizar el servicio y no se incluye la formación docente en servicio, ni las estrategias de seguimiento".

Durante el lanzamiento de la campaña se resaltó que la ley ESI será "una respuesta a la desarticulación existente entre la promoción y prevención a cargo de tutoría, y la atención, sanción y recuperación a cargo de convivencia, que actualmente dependen de viceministerios diferentes en el Ministerio de Educación (MINEDU)".

Esta norma fortalecerá el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, y contribuirá a asegurar los compromisos de diversas instancias del Estado y la sociedad para una implementación efectiva de la educación sexual integral.

Prado llamó la atención sobre el hecho de que la Educación Sexual Integral debe ser garantizada como derecho para todas las personas, "lo cual no ocurre porque además de sectores antiderechos, que impiden que esto ocurra, existen vacíos legales que no permiten la implementación de la ESI".

La Alianza por la Educación Sexual Integral ¡Sí Podemos! está formada por una coalición de organizaciones comprometidas con la promoción de una educación sexual integral de calidad en Perú, entre las cuales figuran el Movimiento Manuela Ramos, Flora Tristán, INPPARES, Asociación Kallpa, Foro Educativo, CrESIendo, Red Interquorum, APROPO, Tejiendo Sonrisas, Centro de Investigación en Religión y Política (CIERP), Colectivo Crear, y Amnistía Internacional, entre otros. EFE

