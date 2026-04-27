Kim Jong Un inaugura un museo en conmemoración de los soldados muertos en combate frente a Ucrania en Rusia

Las autoridades de Corea del Norte han inaugurado un museo en conmemoración de sus soldados muertos en combate junto a Rusia contra las tropas de Ucrania, un acto que ha estado encabezado por el líder norcoreano, Kim Jong Un, quien ha vuelto a destacar la importancia de la mejora de los lazos con Moscú, reforzados durante los últimos años.

La ceremonia de apertura del Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate en las Operaciones Militares en el Extranjero, situado en la capital, Pyongyang, ha coincidido con el primer aniversario de la recuperación de la región de Kursk por parte de las tropas rusas --con apoyo de fuerzas norcoreanas--, después de una incursión lanzada en agosto de 2024 por el Ejército de Ucrania.

Durante el acto, que ha contado con la presencia del ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, y el presidente de la Duma de Rusia, Viacheslav Volodin, Kim se ha reunido con miembros de unidades que participaron en los combates, a los que ha felicitado por su labor, según ha recogido la agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA.

Asimismo, ha destacado la "importancia estratégica de las operaciones para liberar Kursk" y el hecho de que las tropas rusas y norcoreanas "combatieran hombro con hombro en la misma trinchera por la paz y la soberanía", al tiempo que ha apuntado que el nuevo museo "brillará en todo el mundo". "Los mártires serán inmortales en sus brillantes rayos", ha señalado.

Por su parte, Belousov ha leído un mensaje enviado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a los presentes en la inauguración, un texto en el que ha expresado su "profunda gratitud" a Kim y a "todos los que contribuyeron a poner en marcha un proyecto tan grande en el mínimo tiempo posible de cara al aniversario de la liberación de Kursk de los invasores".

El mandatario ruso ha expresado además su confianza en que "a través de esfuerzos conjuntos, se logrará reforzar de forma consistente la asociación estratégica entre Rusia y Corea del Norte" y ha aplaudido a los "valientes soldados norcoreanos" que participaron en la contraofensiva en Kursk, según el documento, publicado por el Kremlin.

"Luchando codo con codo con sus hermanos de armas rusos, los soldados y oficiales norcoreanos demostraron un valor excepcional y una auténtica abnegación, ganándose una gloria imperecedera.", ha dicho. "Su heroísmo sin igual permanecerá para siempre en el corazón de cada ciudadano ruso", ha resaltado.

De esta forma, ha reseñado que el museo "tiene como objetivo perpetuar la memoria del heroísmo de los soldados del Ejército Popular de Corea y los sacrificios realizados en nombre de una victoria común", motivo por el que "se convertirá en un símbolo visible de la amistad y la unidad de nuestros pueblos".

Pyongyang desplegó entre 10.000 y 12.000 soldados en Rusia a medida que las tropas rusas mostraban su incapacidad para repeler la ofensiva del Ejército ucraniano en la zona, donde se hizo con unos 1.000 kilómetros cuadrados tras una incursión sorpresa a principios de agosto de 2024.