Policía rusa mata a dos individuos que preparaban atentado contra compañía petrolera

Moscú, 27 abr (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) dijo hoy haber mataron a dos hombres que supuestamente preparaban en la república de Komi un atentado contra una compañía petrolera por encargo de Ucrania.

Los agentes del FSB mataron a los sospechosos cuando estos ofrecieron resistencia armada en la ciudad de Ujtá, unos 1.500 kilómetros al noreste de Moscú, señala el comunicado oficial.

Los presuntos terroristas, siguiendo las instrucciones de los servicios secretos ucranianos, pensaban "volar por los aires" una de las compañías de la industria petrolera regional con la ayuda de un dron equipado con un artefacto explosivo casero.

El FSB, cuyos efectivos requisaron dos drones con explosivos de procedencia extranjera y dos pistolas Makárov, asegura haber frustrado el acto de sabotaje, al tiempo que ningún civil resultó herido en la operación.

La nota subraya que los criminales entraron en contacto con sus patrocinadores ucranianos a través de "redes de mensajería extranjeras", mensajes que incluían información sobre objetivos y también soldados y miembros de las fuerzas de seguridad que tomaron parte en la guerra en Ucrania.

También destaca que los servicios secretos del país vecino no han disminuido la búsqueda en Rusia de "potenciales" autores de atentados terroristas y actos subversivos "con el fin de causar daño al país".

Con sus ataques con drones a refinerías y terminales portuarias, Ucrania ha logrado reducir en gran medida el potencial generador y exportador de la industria petrolera rusa justo cuando el precio del barril se ha disparado por la guerra en Irán.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el FSB esgrimen la amenaza a la seguridad nacional como motivo para ralentizar desde hace meses internet y bloquear las redes sociales, argumentos rechazados por la mayoría de la población.EFE