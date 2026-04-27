Agencias

Egipto se solidariza con Mali y pide aunar esfuerzos contra terrorismo y extremismo

Guardar

El Cairo, 27 abr (EFE).- Egipto condenó este lunes la violencia en Mali que provocó la muerte del ministro de Defensa maliense, Sadio Camara, e instó a aunar esfuerzos de los países de la región e internacionales para combatir el extremismo religioso y el terrorismo.

El Ministerio de Exteriores egipcio, en un comunicado, expresó su "plena solidaridad con el pueblo y el gobierno de Mali ante esos atentados terroristas y reitera su enérgica condena a todos los ataques contra su seguridad y estabilidad".

En la nota, el Gobierno egipcio también "subrayó la importancia de los esfuerzos regionales e internacionales concertados para combatir este fenómeno, agotar sus fuentes de financiación y hacer frente a la ideología extremista que lo alimenta, especialmente en la región del Sahel y el continente africano".

Egipto se ha enfrentado en varias ocasiones desde la década de los ochenta a diversos grupos de ideología extremista religiosa, varios de ellos vinculados con Al Qaeda y el Estado Islámico (EI).

Mali está gobernado desde 2020 por una junta militar, y desde entonces vive inestabilidad y violencia prolongada, impulsada por el secesionista Frente de Liberación de Azawad (FLA) y el Grupo yihadista de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel).

Esos grupos lanzan desde el sábado una ofensiva contra las fuerzas gubernamentales en el norte y el centro del país, en la que consiguieron controlar la estratégica ciudad de Kidal (norte) y asesinato al ministro de Defensa en un atentado con coche bomba en la periferia de la capital, Bamako. EFE

Últimas Noticias

Taiwán recibe el último lote de 28 tanques M1A2T Abrams procedentes de Estados Unidos

Infobae

Nedra Talley Ross, última integrante del mítico The Ronettes, fallece a los 80 años

Infobae

El Ibex 35 sube un 0,12% en la apertura y recupera los 17.700 puntos, con el Brent a más de 107 dólares

El Ibex 35 sube un 0,12% en la apertura y recupera los 17.700 puntos, con el Brent a más de 107 dólares

China condena el ataque armado contra la recepción de Trump en Washington

Infobae

Elisa Mouliaá, su desconcertante reaparición tras su plantón a Errejón en los Juzgados: "Estoy mareada"

Elisa Mouliaá, su desconcertante reaparición tras su plantón a Errejón en los Juzgados: "Estoy mareada"