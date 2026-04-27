Director de SEO/BirdLife Europa:España,a la vanguardia de la conservación de biodiversidad

Redacción Medioambiente, 27 abr (EFE).- España "está en la vanguardia" de la conservación de la biodiversidad en un momento "difícil" para la Unión Europea (UE) a nivel medioambiental, según apunta el director regional de SEO/BirdLife en Europa y Asia, Ariel Brunner.

En una entrevista con Efe en Madrid, donde participa en la Conferencia sobre energía eólica de WindEurope, el directivo evalúa el estado de las poblaciones de aves en este país, que se encuentran "bastante mal" como "reflejo de una crisis medioambiental profunda en todos los lugares en Europa".

La situación es bastante similar, opina, a la reflejada en un informe publicado en noviembre de 2025 por esa organización, que arrojaba datos preocupantes correspondientes al año 2024. Entre otros, alertaba de una "merma general" en la cría.

"Hay especies que están bien, especialmente especies raras en las que hemos invertido en conservación activa, pero hay una verdadera catástrofe del medio agrícola en particular, donde la agricultura intensiva sigue precipitando una crisis ecológica muy profunda", lamenta.

A pesar de este panorama, Brunner resalta que "España fue una de las pioneras en Europa en la conservación del medio y hoy en día está en la vanguardia en la conservación de la biodiversidad".

"En este momento difícil de la UE, la voz del Gobierno español es una de las voces positivas que está defendiendo la legislación de la UE y una visión orientada al futuro", agrega.

El bloque comunitario atraviesa "un momento muy peligroso porque se está desmantelando el 'Green Deal' (Pacto Verde) y se intenta eliminar las leyes que protegen el medioambiente, a los ciudadanos".

Añade, además, que "hay unos 'lobbies' sucios y unos poderes extranjeros que están atacando a todo, incluso a la democracia misma y la cohesión de la UE".

Como director regional de SEO/BirdLife en Europa y Asia, reivindica el papel de las aves y su importancia ecológica: "Son importantes porque son bonitas y necesitamos belleza en nuestra vida pero también son las centinelas de nuestro medioambiente. Cuando desaparecen las aves, quiere decir que nuestro medio está enfermo y en un medio enfermo no hay futuro para la humanidad".

"Es muy evidente que nuestra sociedad sigue viendo la naturaleza como algo marginal", añade.

En el mundo de estas especies, las aves exóticas invasoras plantean actualmente un problema que debe ser controlado. Brunner recuerda que Europa adoptó una ley acerca de estas especies exóticas y elogia a España, donde esa legislación "está implementada mejor que en otros países".

Cree que a fin de evitar problemas mayores, el énfasis ha de estar en la "prevención y la detección e intervención rápida" de esas especies antes de que pasen a ser algo "casi imposible de gestionar".

En cuanto al retroceso que experimenta la UE a nivel climático, afirma que no hay duda de que "Europa ha liderado las mejores políticas de conservación" y cuenta con las "mejores leyes" pero envía una advertencia: "Todavía estamos más o menos en la vanguardia pero la estamos perdiendo muy, muy, muy rápido".

"La conservación es muy barata y salvar la naturaleza nos cuesta casi nada y nos da un retorno enorme, económico y de supervivencia, que no tiene precio. Y ese es el cambio que se necesita y es un cambio filosófico, social, político, oral y eso es lo que planteamos como BirdLife", sostiene.

Brunner alerta contra el alto coste de la inacción climática y hace un llamamiento a "la urgencia moral y la conciencia científica".

"Hay que ponerlos juntos y accionar coherentemente. El precio de no hacer nada va a ser horrible", concluye. EFE

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