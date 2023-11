Sevilla corona campeón

Madrid, 6 nov (EFE).- Con las secuelas aún recientes de las Finales WTA disputadas en Cancún, con España como escenario por primera vez desde el cambio de formato, irrumpe en el calendario competitivo la fase final de la Copa Billie Jean King, antigua Copa Federación que determinará a lo largo de la semana el mejor equipo de tenis del mundo.

Tanto las Finales WTA, lo que era el Masters femenino, como este tramo último de la Copa Billie Jean King, marcan el tramo final del año competitivo. Será en Sevilla, en el estadio de La Cartuja, habilitado como en otras ocasiones para la puesta en escena de este deporte, cuando una docena de equipos nacionales pujen por el título de campeón.

Suiza fue el vencedor el pasado curso, en Glasgow. El cuadro helvético defiende su título. Gran parte de las mejores raquetas del circuito estarán en Sevilla para lanzar a su selección.

Las doce aspirantes han sido repartidos en cuatro grupos de tres. El ganador después de una fase de grupos de todos contra todos jugará las semifinales del sábado y los ganadores la final del domingo que coronará al mejor del 2023 de un evento que mayoritariamente ha conquistado Estados Unidos, con diecinueve trofeos, por delante de la República Checa, con once, de Australia, con siete y España y Rusia, ausente por la invasión a Ucrania, con cinco.

Algunas de las mejores jugadoras del mundo acudirán a Sevilla. La proximidad de la cita de Cancún entre las ocho primeras del ránking que forman parte del cartel de las Finales WTA y el arranque de la Copa Billie Jean King ha impedido que alguna de las selecciones no puedan contar con sus mejores jugadoras. Es el caso de la polaca Iga Swiatek, segunda jugadora del mundo, o las estadounidenses Coco Gauff, tercera, y Jessica Pegula, quinta. Otras como la número uno, Aryna Sabalenka, bielorrusa, la griega Maria Sakkari, octava, o la tunecina Ons Jabeur no estarán en Sevilla porque sus equipos nacionales no han conseguido la clasificación. A última hora cayó del torneo la checa Karolina Muchova, lesionada.

Sin embargo, tres de las diez mejores del ránking femenino acudirán a la fase final de la Copa Billie Jean King. Han jugado en Cancún pero están comprometidas con su equipo. Y su presencia eleva a su selección a la condición de máxima favorita. Son dos checas. Marketa Vondrousova, sexta del mundo y campeona en Wimbledon y Barbora Krejcikova, décima. Todas accedieron a la llamada del seleccionador Petr Pala para conseguir que el conjunto checo recupere el cetro mundial ganado por última vez en el 2018.

También Elena Rybakina, cuarta de la clasificación mundial, ha disputado las Finales WTA y se encuentra con el conjunto de Kazajistán para reforzar al combinado de Yaroslava Shvedova.

Estados Unidos acude plagada de bajas de relumbrón. Ha perdido a última hora también a Madison Keys, undécima del mundo, sustituida por Peyton Stearns que se unirá a Sloane Stephens y Danielle Collins mientras Francia está liderada por la vigésima jugadora del ránking WTA, Caroline Garcia.

Cuatro grupos de tres equipos conforman la fase de grupos de Sevilla: el A está integrado por Suiza, República Checa y Estados Unidos. El B, por Australia, Kazajistán y Eslovenia; el C por España, Canadá y Polonia y el D por Francia, Italia y Alemania.

GRUPO A, EL GRUPO DE LA MUERTE

Con solo un premio, la clasificación a las semifinales para el primer clasificado, tres claros aspirantes al triunfo final coinciden en esta fase de grupos. La vigente campeona, Suiza, la República Checa, apuntalada con las mejores tenistas, las más altas clasificadas en el ránking WTA y Estados Unidos, el combinado más laureado de la historia cargado de un gran potencial

Suiza se topa en la defensa de su corona con dos de los conjuntos con más tradición en el evento. Estados Unidos, dieciocho títulos pero no lo gana desde hace seis temporadas. Las checas, once, la última un año después que el combinado norteamericano, en el 2018, hace un lustro.

El cuadro helvético y el checo iniciarán el recorrido por el grupo. Se medirán el martes, el 7, en la primera jornada de la fase final. Cuenta suiza con la campeona olímpica como líder, Belinda Bencic, escoltada por Viktorija Golubic y Jil Teichman.

Bencic anunció su embarazo horas antes de llegar a Sevilla para liderar la defensa del título y con esa motivación añadida afrontará la competición.

Las checas tienen un potencial aparentemente mayor con jugadoras incluidas entre las mejores del ránking. Sobresale Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon y sexta del mundo y Barbora Krejcikova, décima.

A última hora cayó Karolina Muchova, que al principio fue convocada. Marie Bouzkova, trigésima cuarta del ránking femenino, ocupó su lugar en el equipo.

Estados Unidos completa la terna. Entrará en acción el jueves, frente a Suiza. Kathy Rinaldi afronta su despedida como capitana del equipo que dejará definitivamente al final de la competición. Para su último servicio en la selección ha perdido a última hora a Madison keys y reclutó a Peyton Stearns que se une a Sofia Kenin, campeona en Australia en el 2020 de vuelta al equipo, Danielle Collins y Sloane Stephens, ganadora del Abierto de Estados Unidos en el 2017.

GRUPO B, LA HORA DE KAZAJISTÁN

La presencia de Elena Rybakina, cuarta jugadora del mundo, estimula el panorama de la selección de Kazajistán, en puja por el primer lugar del Grupo B para acceder a semifinales junto a Australia, siete veces campeona y finalista en la pasada edición, y Eslovenia.

Pretende hacer historia el combinado capitaneado por Yaroslava Shvedova, que, junto a Rybakina, campeona de Wimbledon en el 2022, cuenta con Yulia Putintseva. Nunca ha llegado a semifinales.

Australia llegó hasta el final en Glasgow y cayó frente a Suiza. No logra el triunfo desde 1974. Storm Hunter y Ajla Tomljanovic formaron parte del conjunto oceánico subcampeón en el 2022. También forman parte del cuadro elegido por Alicia Molik que ha reclutado a Kimberly Birrell por primera vez desde el 2019.

Eslovenia asume su condición de tapado del evento. Con Tamara Zidansek como referente en el conjunto remontó a Rumanía en la clasificación para alcanzar la fase final.

EL GRUPO C, LA ANFITRIONA EN UN GRUPO ABIERTO

España, anfitriona de la fase final, se encuentra ante un panorama abierto, en una ronda inicial que comparte con Canadá y con Polonia, desprovista de su mejor jugadora, otrora número uno del mundo Iga Swiatek que anunció su renuncia a disputar este evento por la proximidad con las Finales WTA.

Ni España, ni Canadá ni Polonia han llegado nunca a las semifinales de una fase final del torneo con el nuevo formato. El cuadro local, capitaneado por Anabel Medina, presume de cinco títulos, dominador en los 90 con Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez.

Paula Badosa asumió su responsabilidad y lidera a la selección que completa Sara Sorribes, Rebeka Masarova, Cristina Bucsa y Marina Bassols.

Badosa, que había anunciado su fin de temporada y vuelve para defender a España, puede toparse con la canadiense Leylah Fernández y la polaca Magda Linette, con las que sale beneficiada en los antecedentes. Las tres veces tumbó a la norteamericana y el único cara a cara se impuso a la polaca.

Linette es la jugadora de individuales mejor clasificada en el Grupo C, ocupando el puesto número 23 en el torneo. Mientras tanto, Fernández tiene un excelente récord en la Copa Billie Jean King, habiendo ganado 11 de los 14 partidos que ha jugado en individuales y dobles desde que debutó contra la República Checa en abril de 2019.

España entrará en acción el miércoles frente a Canadá, que el jueves jugará contra Suiza. El combinado de Anabel Medina y el helvético completarán la fase de grupos el jueves.

GRUPO D, FRANCIA, ITALIA Y ALEMANIA POR UN PUESTO

Tres excampeonas de la competición coinciden en el Grupo D. Italia, cuatro veces vencedora, la última en el 2013, Francia, tres títulos, el más reciente en 2019 y Alemania que lo ganó en dos ediciones, aunque el último fue en 1992.

El combinado galo dispone de una nueva oportunidad. Ha vuelto. Después de estar ausente en el 2022 vuelve a formar parte de los aspirantes. El grupo está abierto.

El conjunto galo de Julien Benneteau está alentado por la presencia de Caroline Garcia, hasta hace poco top ten y ahora vigésima del ránking junto a la especialista en dobles Kristina Mladenovic.

García, ganadora de las Finales de la WTA el pasado año, es la jugadora de individual mejor clasificada. Es la referencia del cuadro francés mientras Jasmine Paolini es la líder de Italia capitaneada por Tathiana Garbin. Tatjana Maria es la número uno de Alemania con Rainer Schuuettler como capitán.

Francia se enfrentará a Italia el miércoles 8 de noviembre. El siguiente paso es el enfrentamiento de Italia con Alemania el jueves 9 de noviembre antes de que la acción del Grupo D concluya el viernes 10 de noviembre con el choque de peso pesado y potencialmente decisivo entre Francia y Alemania.

Santiago Aparicio

Madrid, 6 nov (EFE).- Relación de las jugadoras que integran cada uno de los doce equipos que disputarán las Finales de la Copa Billie Jean King del 7 al 12 de noviembre en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

= GRUPO A:

+ Suiza: Belinda Bencic, Viktorija Golubic, Celine Naef, Jil Teichmann. Capitán: Heinz Gunthardt

+ República Checa: Marketa Vondrousova, Marie Bouzkova, Barbora Krejcikova, Linda Noskova, Katerina Siniakova. Capitán: Petr Pala

+ Estados Unidos: Peyton Stearns, Sofia Kenin, Danielle Collins, Sloane Stephens, Taylor Townsend. Capitana: Kathy Rinaldi

= GRUPO B:

+ Australia: Kimberly Birrell, Storm Hunter, Daria Saville, Ajla Tomljanovic, Ellen Perez. Capitana: Alicia Molik

+ Kazajistán: Elena Rybakina, Yulia Putintseva, Zhibek Kulambayeva, Aruzhan Sagandikova, Anna Dalinina. Capitana: Yaroslava Shvedova

+ Eslovenia: Tamara Zidansek, Kaja Juvan, Veronika Erjavec, Nina Potocnik, Ela Nala Milic. Capitán: Andrej Krasavec

= GRUPO C:

+ España: Paula Badosa, Sara Sorribes, Rebeka Masarova, Cristina Bucsa, Marina Bassols. Capitana: Anabel Medina

+ Canadá: Leylah Fernandez, Rebecca Marino, Eugenie Bouchard, Marina Stakusic, Gabriela Dabrowski. Capitana: Heidi El Tabakh

+ Polonia: Magda Linette, Magdalena Frech, Katarzyna Kawa, Weronika Falkowska. Capitán: Dawid Celt

= GRUPO D:

+ Francia: Caroline Garcia, Varvara Gracheva, Clara Burel, Alizé Cornet, Kristina Mladenovic. Capitán: Julien Benneteau

+ Italia: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini. Capitana: Tathiana Garbin

+ Alemania: Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund, Eva Lys, Jule Niemeier. Capitán: Rainer Schuettler.

Madrid, 6 nov (EFE).- Programa de la fase final de la Copa Billie Jean King que se disputa en Sevilla del 7 al 12 de noviembre en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

-- Programa de las finales Copa Billie Jean King 2023

.- Fase de grupos

. Martes 7 de noviembre - Pista central

+ GRUPO B

10:00 h. Australia - Eslovenia

+ GRUPO A

16:00 h. Suiza - República Checa

. Miércoles 8 de noviembre - Pista central

+ GRUPO D

10:00 Francia – Italia

+ GRUPO C

16:00 España – Canadá

. Jueves 9 de noviembre

+ GRUPO B (pista central)

10:00 Australia - Kazajistán

+ GRUPO D (pista 1)

10:00 Italia - Alemania

+ GRUPO A (pista central)

16:00 Suiza - Estados Unidos

+ GRUPO C (pista 1)

16:00 Canadá - Polonia

. Viernes 10 de noviembre

+ GRUPO D (pista central)

10:00 Francia - Alemania

+ GRUPO B (pista 1)

10:00 Kazajistán - Eslovenia

+ GRUPO C (pista central)

16:00 España - Polonia

+ GRUPO A (pista 1)

16.00 República Checa - Estados Unidos

. Sábado 11 de noviembre - Pista central

10:00 Semifinal (ganador del Grupo B contra ganador del Grupo D)

16:00 Semifinal (ganador del Grupo A contra ganador del Grupo C)

. Domingo 12 de noviembre - Pista central

15:00 Final

(horas CET, -1 GMT).