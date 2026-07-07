Comisión de EE.UU. puede investigar a China por detención de barcos de bandera panameña

Ciudad de Panamá, 7 jul (EFE).- La Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos está facultada para investigar las inspecciones "de carácter retaliatorio" que se realizan a barcos de bandera panameña en puertos de China, lo que podría dar lugar a medidas "correctivas" que afecten "a navieras controladas por entidades chinas", afirmó este martes la miembro de ese ente Laura DiBella.

La Comisión Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés) es un organismo federal independiente responsable de regular el sistema de transporte marítimo internacional de Estados Unidos en beneficio de los exportadores, importadores y consumidores estadounidenses, como indica el propio organismo en su página web.

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En un escrito difundido por la Embajada de EE.UU. en Panamá, DiBella indicó que los buques con bandera panameña transportan "una parte significativa del comercio de los Estados Unidos.

Las detenciones "injustificadas y de carácter retaliatorio" que está enfrentando en China la marina mercante de Panamá, una de las mayores del mundo, "podrían generar importantes consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo estadounidense".

"El mundo no puede simplemente normalizar estas detenciones continuas, ya que ello establecería un precedente sumamente negativo para la cadena mundial de suministro. Evitar que esto ocurra es una prioridad", afirmó la comisionada.

En este contexto, "las leyes cuya aplicación corresponde a la Comisión le otorgan la facultad de investigar si las regulaciones o prácticas de gobiernos extranjeros generan condiciones desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior de los Estados Unidos".

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"Una investigación sobre las acciones que están teniendo lugar en los puertos chinos podría dar lugar a la implementación de medidas correctivas, incluidas medidas que afecten a las navieras controladas por entidades chinas que operan en el comercio con los Estados Unidos", agregó.

En su escrito, DiBella reiteró que "todo indica" que las autoridades chinas usan las inspecciones de control por el Estado rector del puerto para "castigar a Panamá por la decisión de su Corte Suprema de Justicia, independiente, de declarar inválida la concesión que anteriormente tenía la empresa CK Hutchison, con sede en Hong Kong, para operar las terminales de Balboa y Cristóbal, ubicadas en los lados Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá".

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"Estas inspecciones de carácter retaliatorio, que superan ampliamente los niveles históricos, han continuado sin señales de disminuir", dijo la comisionada estadounidense.

Funcionarios chinos y panameños se reunirán del 16 al 18 de este mes de julio en China para abordar la detención de buques de bandera de Panamá en los puertos de la potencia asiática y la renovación de un acuerdo bilateral sobre transporte marítimo, según informó la Cancillería del país centroamericano. EFE

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