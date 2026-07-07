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Alertan de cancelaciones y retrasos de vuelos en el aeropuerto de Puerto Rico

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San Juan, 7 jul (EFE).- Alrededor de 50 vuelos han sido retrasados o cancelados en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) debido a las condiciones climatológicas adversas que impactan el noreste de Estados Unidos, según informó este martes Aerostar Puerto Rico.

De acuerdo a las autoridades de aviación, hasta las 5:00 p.m. de la tarde ocho vuelos domésticos fueron cancelados y cerca de 42 vuelos están atrasados.

Las cancelaciones, la mayoría de la aerolínea JetBlue, afectan vuelos procedentes de White Plains, Newark, Washington D. C. y PHL, mientras que los retrasos corresponden a vuelos desde Nueva York (JFK), Orlando y otro servicio adicional desde JFK.

La aerolínea JetBlue canceló en su totalidad tres de sus rutas programadas para la mañana de hoy con destino a los aeropuertos de Newark (EWR), JFK y PHL.

Por ello, Aerostar exhortó a los pasajeros con vuelos programados durante las próximas horas a mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para obtener información actualizada sobre el estatus de sus vuelos. EFE

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