SVB modifica bonos a ejecutivos tras objeción de Depto. Justicia

(Bloomberg) -- SVB Financial Group dijo que acordó con el Departamento de Justicia modificar los términos financieros y los parámetros de un plan para pagar millones de dólares en bonificaciones a ejecutivos de una subsidiaria.

Los parámetros de bonificación para nueve líderes de SVB Capital, la rama de capital e inversión de la empresa en quiebra, ahora son más “sustanciales y enfocados”, dijo James Bromley de Sullivan & Cromwell en una audiencia el martes. El pago total para los ejecutivos en los parámetros de desempeño más bajos se redujo en US$500.000, dijo Bromley, mientras que el nivel superior de pagos se incrementó en la misma cantidad.

Los cambios se produjeron después de que el organismo de control de quiebras del Departamento de Justicia dijera que los parámetros de desempeño del plan eran vagos y no rigurosos. El “verdadero propósito” de los US$12,5 millones iniciales en bonificaciones era para maximizar el valor de venta de SVB Capital al mantener a los ejecutivos en sus puestos, dijo el departamento.

SVB Financial Group, la antigua matriz de Silicon Valley Bank, presentó el Capítulo 11 en marzo. Explora una venta de SVB Capital, su principal activo restante. El US Trustee, parte del Departamento de Justicia, supervisa las quiebras en nombre de todos los acreedores y puede objetar los planes de reestructuración de las empresas.

