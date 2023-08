China limita tiempo que niños pueden estar conectados a internet

(Bloomberg) -- El ente supervisor de internet de China estableció el miércoles una serie de normas para evitar que los menores pasen demasiado tiempo conectados a sus teléfonos inteligentes, lo que podría suponer un duro golpe para Tencent Holdings Ltd. y otros líderes de las redes sociales.

Las normas publicadas por la Administración del Ciberespacio de China (CAC, por sus siglas en inglés) representan algunas de las restricciones más severas del mundo sobre el uso de internet, en un momento en el que la preocupación por la adicción a la red es cada vez mayor. Entre otras cosas, los niños “no adultos” no podrán acceder a internet desde dispositivos móviles entre las 10:00 p.m. y las 6 a.m., según indica la agencia en un borrador de normas publicado en su sitio web. Otras restricciones incluyen un máximo de dos horas de uso del teléfono móvil para los jóvenes de entre 16 y 18 años.

Desde 2021, Pekín ha realizado campañas para aliviar la carga de los menores y sus familias y combatir lo que considera males sociales. Impuso límites a los juegos en línea para niños y declaró ilegales las clases particulares extraescolares con fines de lucro, medidas consideradas destinadas tanto a aliviar la carga financiera como a promover actividades más saludables. En un momento de 2021, los medios de comunicación estatales se refirieron al juego como “opio espiritual”.

WeChat, de Tencent, y Douyin, la versión china de TikTok de ByteDance Ltd., se encuentran entre los servicios de internet más populares y utilizados en China, y atraen a un número desproporcionado de menores. La CAC no nombró ningún servicio, salvo decir que las plataformas serán responsables de garantizar que cumplen los requisitos de la CAC, que incluyen la promoción de canciones de cuna para niños menores de 3 años y noticias educativas y contenido de entretenimiento para menores de 12 años.

Las acciones tecnológicas chinas bajaron a última hora de la tarde en Hong Kong, ampliando en su mayoría las pérdidas de la mañana. Kuaishou Technology, un servicio de vídeos cortos, cayó cerca de un 4%, mientras que la aplicación de redes sociales Weibo Corp. se desplomó más de un 5%. Tencent perdió más de un 3%. ByteDance, la startup más valiosa del mundo, no cotiza en bolsa.

El regulador dijo que los proveedores de plataformas serán responsables del cumplimiento, aunque no especificó las sanciones por infringir la normativa. En China, las empresas por lo general son responsables de la aplicación de estas normas gubernamentales. En virtud de reglas anteriores que limitaron el juego a menores, las empresas exigieron a los usuarios que se registraran con su nombre real y luego introdujeron tecnología para cortar el acceso a los clientes fuera de los horarios autorizados.

La agencia especificó ciertas medidas para garantizar el cumplimiento, como verificaciones y evaluaciones periódicas, así como el acceso a la tecnología y los datos previa solicitud, requisitos que no son atípicos en China, que desde 2021 ha establecido una legislación que otorga al Gobierno un mayor control de los datos en todo el país.

“Para reforzar la protección de los menores, en los últimos años, la CAC ha seguido impulsando la construcción de un modelo de internet para los jóvenes, ha ampliado su alcance, mejorado sus funciones y enriquecido el contenido apropiado para cada edad”, señala la agencia en la normativa, que busca la opinión del público y podría sufrir cambios. “Han tenido un impacto positivo a la hora de disminuir la adicción de los jóvenes a internet y reducir el impacto de la información no deseada”.

