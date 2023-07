La Lotería de Navidad ya está aquí: ¿Y si cae en el pueblo de todos mis veranos?

Cada año, la campaña de verano de la Lotería de Navidad tiene un enfoque cómico. Nos lleva a la playa y al sin fin de situaciones graciosas e irónicas que se puedan imaginar. Pero la campaña de este año ha ido a una fibra mucho más sensible y emocional.

Mientras suena de fondo Cuando zarpa el amor, de Camela, vemos imágenes que nos transportan a los pueblos donde veraneaban los abuelos con toda la familia. Una serie de emotivas historias ligadas a las raíces, a donde hijos, nietos y abuelos pasaban los veranos, a los que pertenecen, aunque no hayan nacido allí: “Aunque viva a más de 600 kilómetros, aunque no tenga acento, aunque no lo ponga en ningún documento, yo también soy de aquí”.

El anuncio es una llamada nostálgica a lo que fue y lo que es, con imágenes antiguas que evocan al la juventud y a la niñez en el mar y que termina con una pregunta: “¿Y si caé aquí el Gordo de Navidad?”.

Los creadores de la campaña han querido hablar sobre los veraneos de siempre y las relaciones que se entablan en las playas, como las de Gandía u otras valencianas donde se han rodado los anuncios, o en los montes de la sierra, como los de Madrid, en Torrelodones, Rascafría o Miraflores de la Sierra, cuyos países se pueden intuir también en algunas imágenes.

Ya se puede comprar la Lotería

La venta general ha empezado en julio, como siempre en julio. Este año además se lanzan cinco series más: en total 185 series de 100.000 números cada una, es decir, 185 millones de décimos. Una decisión que responde a que el año pasado hubo algunas dificultades en las últimas semanas para encontrar algunos números.

Con todo ello, la emisión ascenderá a 3.700 millones de euros, de los que se repartirán el 70 % en premios, 2.590 millones de euros. El Gordo o primer premio de 4 millones de euros a la serie, el segundo premio de 1.250.000 euros a la serie y el tercero de 500.000 euros a la serie. Habrá dos cuartos de 200.000 euros la serie y ocho quintos de 60.000 la serie, entre otros premios.

