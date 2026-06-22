China veta compras públicas a 46 compañías estadounidenses de defensa y tecnología

Pekín, 22 jun (EFE).- El Ministerio chino de Finanzas anunció este lunes restricciones en la contratación pública contra 46 empresas estadounidenses, entre ellas Lockheed Martin y Boeing Defense, el mismo día en que Comercio impuso controles de exportación a entidades de EE. UU. vinculadas a sectores como defensa, drones, tecnología aeroespacial y tierras raras.

Según un comunicado publicado por Finanzas, los compradores públicos chinos no podrán adquirir productos fabricados por esas 46 compañías estadounidenses, aunque la medida excluye a las empresas de capital estadounidense establecidas en China.

La lista incluye principalmente a empresas de defensa, aeronáutica, drones, sistemas militares y seguridad, entre ellas Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Boeing Defense, Anduril, BAE Systems, Teledyne y Cubic Global Defense.

La decisión amplía el alcance de las restricciones anunciadas hoy por Pekín, después de que el Ministerio chino de Comercio incluyera también este lunes a diez entidades estadounidenses en su lista de control de exportaciones.

En ese caso, Comercio prohibió a entidades chinas exportar productos de doble uso a empresas estadounidenses de defensa, drones, tecnología aeroespacial, servicios marítimos y tierras raras, entre ellas Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, Ball Aerospace, Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services, MP Materials y USA Rare Earth.

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La cartera comercial justificó la medida por la necesidad de "proteger la seguridad y los intereses nacionales" y cumplir obligaciones internacionales de no proliferación, y ordenó detener de inmediato las operaciones de exportación en curso con esas entidades.

Ambos anuncios llegan después de que China prometiera "contramedidas firmes y contundentes" por la decisión de Estados Unidos de incluir a varias compañías chinas, entre ellas Alibaba, Baidu, BYD y Unitree, en su lista de "empresas militares chinas".

La nueva ronda de restricciones se produce pese a la visita de Estado que el presidente estadounidense, Donald Trump, realizó a Pekín en mayo, durante la cual ambas partes defendieron una nueva "relación de estabilidad estratégica constructiva" para encauzar los vínculos bilaterales.

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Desde entonces, Pekín y Washington han anunciado mecanismos de diálogo en comercio e inversiones, compromisos en agricultura y aviación y contactos militares, pero también han mantenido roces por aranceles, controles tecnológicos, tierras raras, Taiwán y restricciones a empresas.

China acusa de forma reiterada a Estados Unidos de ampliar el concepto de seguridad nacional para contener el desarrollo de sus compañías, mientras impulsa sus planes de autosuficiencia tecnológica en semiconductores, inteligencia artificial, robótica, nuevos materiales y cadenas industriales estratégicas. EFE

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