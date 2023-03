Accenture eliminará 19.000 empleos en mayor recorte del sector

(Bloomberg) -- Accenture anunció que eliminará 19.000 puestos de trabajo en los próximos 18 meses, sumándose así a una lista creciente de empresas del sector de la consultoría que despiden trabajadores en medio de un complicado entorno económico.

La consultora prevé incurrir en US$1.200 millones en indemnizaciones por despido y otros gastos de personal, y destinará otros US$300 millones en la consolidación de oficinas.

Los recortes de empleo de Accenture, que representan alrededor del 2,5% de su fuerza laboral, son los más numerosos anunciados hasta ahora en el sector de la consultoría. El mes pasado, McKinsey informó que planeaba eliminar 2.000 puestos de trabajo, después de experimentar un rápido crecimiento de su plantilla durante la última década, mientras que KPMG anunció el despido de casi 700 profesionales de su práctica de asesoría en Estados Unidos en medio de una desaceleración de la demanda. Otras empresas como EY están reduciendo sus objetivos de contratación en miles de personas.

En Accenture, más de la mitad de los recortes de empleo afectarán a personas que desempeñan funciones corporativas no facturables.

