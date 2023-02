Rays 14, Orioles 2

Tampa Bay Baltimore ab r h bi ab r h bi Totals 40 14 15 14 Totals 34 2 8 2 Ya.Diaz 1b 3 2 2 1 Mullins cf 3 1 1 0 R.Pinto c 3 1 1 0 C.Cwser cf 2 0 0 0 M.Mrgot cf 2 2 1 1 Rtschmn dh 1 0 0 0 J.Arnda 3b 2 1 0 0 N.Mzara dh 2 0 0 0 W.Frnco ss 3 2 3 4 Handley ph 1 0 1 0 G.Jones ss 2 1 1 1 Sntnder rf 1 0 0 0 Arzrena lf 2 1 1 3 Nustrom lf 2 1 0 0 Jo.Qsar lf 3 1 2 0 Mntcstl 1b 2 0 0 0 Br.Lowe dh 3 0 1 0 Le.Diaz 1b 2 0 1 0 Alvarez dh 1 0 0 1 R.Urias 3b 2 0 1 1 Ramirez rf 2 0 0 0 Co.Mayo 3b 1 0 0 1 Jo.Lowe cf 3 0 0 0 Au.Hays lf 1 0 1 0 F.Mejia c 1 1 0 0 O'Hearn rf 2 0 1 0 Hlsizer rf 1 1 1 0 Frazier 2b 2 0 0 0 Paredes 3b 2 0 0 0 C.Norby 2b 2 0 0 0 L.Raley 1b 3 0 1 2 J.Mateo ss 2 0 0 0 V.Brjan 2b 4 1 1 1 J.Ortiz ss 2 0 0 0 Klzsvry c 1 0 0 0 Bemboom c 2 0 1 0 Rdrguez c 1 0 1 0

Tampa Bay 203 400 050 - 14 Baltimore 100 001 000 - 2

E_Jones (1), Brujan (1). LOB_Tampa Bay 8, Baltimore 11. 2B_Franco (1), Brujan (1), Diaz (2). 3B_Hulsizer (1). HR_Diaz (1), Franco (1), Arozarena (1). SF_Arozarena, Alvarez, Mayo.

IP H R ER BB SO

Tampa Bay Rodriguez W, 1-0 1 2 1 1 2 1 McKendry H, 1 2 0 0 0 1 1 Hembree 1 1 0 0 0 0 Beeks 1 0 0 0 0 1 Cleavinger 1 1 1 1 0 0 Spraker 1 1 0 0 0 1 Gross 1 1 0 0 1 0 LaSorsa 1 2 0 0 0 1

Baltimore Zimmermann L, 0-1 2 3 2 2 0 1 Krehbiel 1 3 3 3 0 0 Hernandez 1-3 2 4 4 3 0 Conroy 2-3 0 0 0 0 0 Politi 1 1 0 0 0 1 Denoyer 2 1 0 0 1 0 Lucas 2-3 4 5 5 1 1 Sanders 1-3 1 0 0 0 1 Loeprich 1 0 0 0 0 2

HBP_by_Cleavinger (Santander), Lucas (Jones), Denoyer (Hulsizer).

Umpires_Home, Chris Segal; First, Junior Valentine; Second, Chad Fairchild; Third, Jeremie Rehak; .

T_2:51. A_4622