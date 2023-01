Gaston Browne logra tercer mandato como primer ministro de Antigua y Barbuda

San Juan, 19 ene. El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, logró este jueves un histórico tercer mandato consecutivo tras la reñida victoria obtenida por su partido en las elecciones generales celebradas la víspera.

El gobernante Partido Laborista de Antigua y Barbuda (ABLP, por sus siglas en inglés) ganó 9 de los 17 escaños en juego, según los resultados preliminares publicados en esta jornada.

Estos datos distan bastante del apoyo logrado por el partido de Browne en los comicios de 2018, cuando se alzó con 15 escaños del Parlamento.

El principal opositor, el Partido Progresista Unido (UPP, en inglés) ganó 5 escaños, en comparación con el único asiento logrado en 2018.

Dos candidatos independientes se hicieron con otros dos escaños y, en la isla hermana de Barbuda, el Movimiento Popular de Barbuda retuvo el asiento que ya logró en las últimas elecciones.

Con esta victoria, aunque ajustada, Browne se convirtió en el primer jefe de Gobierno de Antigua y Barbuda en ganar tres elecciones generales consecutivas.

"Me siento honrado de ser el primer primer ministro en obtener tres mandatos consecutivos", afirmó Browne, que agradeció la confianza depositada en su persona y partido.

No obstante, reconoció que los resultados muestran que hacen falta cambios ya que, después de dos mandatos, "algunos ministros no tienen la voluntad de luchar y no tienen energía".

"Veo esta decisión como una bendición para el pueblo de Antigua y Barbuda", dijo a sus seguidores Browne, quien prometió que el ABLP incluirá "nuevos talentos en el Gobierno".

Al convocar en diciembre pasado los comicios, el primer ministro aseguró que el desarrollo de las islas "requiere continuidad" y que si otro partido asume el Gobierno puede "destruir" el progreso logrado.

Los comicios fueron supervisados por equipos de la Comunidad del Caribe (Caricom), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Mancomunidad de Naciones. EFE

es-mv/enb