Viajes aéreos EEUU sufren revés en diciembre tras año de repunte

(Bloomberg) -- A medida que 2022 llega a su fin, un número creciente de aerolíneas estadounidenses descubren que la demanda de viajes no se mantiene como esperaban.

Delta Air Lines Inc. se convirtió el miércoles en la última aerolínea en insinuar que el desempeño de diciembre era mediocre y redujo su proyección de ingresos para el cuarto trimestre. Todavía prevé resultados sólidos en 2023.

“El mes de diciembre fue el mes fuera de tendencia”, afirmó Glen Hauenstein, presidente de Delta en un evento para analistas e inversionistas en Nueva York. “Enero será significativamente mejor que diciembre. Febrero será mejor que enero y marzo mejor que febrero”.

Los comentarios hicieron eco de los dichos de un rival más pequeño, JetBlue Airways Corp., que señaló que no ha visto materializarse la fuerte demanda esperada para diciembre reflejada en su perspectiva anterior. Del mismo modo, Alaska Air Group Inc. esta semana indicó que había registrado una leve disminución en las reservas de viajes corporativos.

Las advertencias plantean dudas sobre la fuerza del repunte en los viajes aéreos, después de que la flexibilización de las restricciones del covid-19 y la demanda reprimida ayudaron a impulsar una recuperación respecto del inicio de la pandemia. Un índice de Standard & Poor de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos ha subido un 22% este trimestre.

Delta insiste en que diciembre será simplemente un bache en la recuperación general. Como dijo su director ejecutivo, Ed Bastian, en el evento de Nueva York, hay una “demanda fuerte y sostenible que vamos a ver durante un período prolongado de tiempo”.

