Polonia: Cientos protestan por políticas sobre mujeres

VARSOVIA (AP) — Unas 300 personas se reunieron el lunes afuera de la casa del líder del partido gobernante de Polonia para protestar contra lo que es ampliamente considerado como la erosión de los derechos de las mujeres bajo el gobierno conservador y un comentario reciente del político sobre las mujeres que consumen alcohol.

Los manifestantes expresaron su molestia sobre una prohibición casi total al aborto impulsada por el partido Ley y Justicia que encabeza Jaroslaw Kaczynski, la cual entró en vigor el año pasado, así como las políticas que pusieron fin al financiamiento por parte del Estado de la fecundación in vitro. También gritaron consignas en las que le exigían a Kaczynski dejar la política.

La policía impidió que los manifestantes llegaran a la residencia.

Jolanta Zjawinska, una manifestante de 64 años, dijo que era su “deber cívico” pelear por los derechos de las mujeres para sus dos hijas adultas y para las generaciones futuras.

Zjawinska, concejal local, señaló que la situación que las mujeres enfrentan en Polonia “es una tragedia”.

“En teoría, todos tenemos derechos, pero no podemos tomar ninguna decisión respecto a nuestro propio cuerpo”, comentó a The Associated Press. “Quiero que Polonia sea un país en donde todos se sientan a salvo, donde mis hijas y yo nos sintamos a salvo... y donde nadie les arregle la vida”.

Women’s Strike, un destacado movimiento por los derechos de las mujeres, convocó la protesta después de que hace unas semanas Kaczynski dijera que la baja tasa de natalidad en Polonia se debía en parte a que las mujeres jóvenes bebían demasiado alcohol.

Sin embargo, la participación en la manifestación del lunes fue mucho menor a la de otras protestas organizadas por Women's Strike en los últimos años.

“Me aterra ver que aceptamos todas estas políticas, debido a que muy pocas personas asistieron hoy”, señaló Aneta Galla, una de las manifestantes.

“Me temo que la mayoría de la gente se ha acostumbrado a cómo son las cosas y ya no le ven sentido a protestar”, dijo Galla, de 47 años

Los críticos acusan a Kaczynski, de 73 años, de ser incapaz de comprender las razones que dificultan hoy en día la decisión de las mujeres de tener hijos.

Women's Strike señaló que la baja natalidad en el país se debe a factores como la prohibición de facto del aborto, la falta de acceso general a la educación sexual, a los procedimientos in vitro y a los cuidados prenatales, la elevada inflación, la escasez de viviendas y una falta de acceso a guarderías.

La protesta se celebró en un día simbólico: el 104to aniversario de que las mujeres polacas obtuvieran en derecho a votar. Polonia fue uno de los primeros países en conceder el derecho de voto a las mujeres.

Kaczynski dijo que no entendía por qué los manifestantes habían elegido protestar frente a su casa “ya que siempre he sido partidario de la plena igualdad de las mujeres”.