Ideas para armar juguetes caseros para los gatos

¿Puntero láser? ¿Ratón de peluche? No se necesitan muchos materiales ni mucho dinero para deleitar a los gatos con un juguete, porque el cartón, el papel de desecho y las golosinas son suficientes para armar algo duradero. En su libro sobre cómo hacer juguetes para gatos, Marianne Keuthen explica los pasos para fabricar en casa objetos para entretener a los felinos. Primero, recomienda romper en pequeños trozos viejas bolsas de papel, papel de regalo o envoltorio, o papel de pergaminos y armar con ellos pequeñas bolas. Luego, llenar una caja de cartón con las bolas de papel hasta cubrir el fondo. Como primer paso, Keuthen aconseja hacer ruido con el cartón para provocar la curiosidad del gato. Si muestra interés, se pueden esconder pequeñas golosinas para mascotas entre las bolas de papel. Los gatos aman el olor de los materiales naturales El juguete puede ampliarse de forma creativa. Por ejemplo, se puede usar heno en vez de pelotitas de papel como elemento de relleno de la caja. Keuthen afirma que los olores de los materiales naturales son especialmente interesantes para los gatos de interior. Además del heno, también pueden ser paja y hojas secas. Muchos gatos tambien adoran dormir sobre cartones o en cajas con materiales naturales. En vez de golosinas para mascotas se pueden esconder en la caja viejas pelotitas de tenis de mesa, cintas de envoltorios de regalos, retazos de tela o similares. ¿Ideas para que se muevan más? Entonces se pueden guardar las botellitas de yogur bebible ya vacías, lavarlas y llenarlas luego con golosinas o comida seca. Luego dejarlas acostadas en el suelo para que puedan girar. Entonces el gato debe hacer un esfuerzo y utilizar sus patas para sacar la comida de la botellita. Golosinas escondidas bajo bolas de papel en un cartón de huevos Si se quiere aumentar un poco el desafío, se pueden utilizar las bolas de papel descritas anteriormente y colocarlas en las depresiones de un cartón grande de huevos. Y luego esconder pequeñas golosinas debajo de las bolas. Al principio, se recomienda dejar los bocados ligeramente visibles sobresaliendo para que el gato entienda y se sienta atraído. Más tarde, se pueden ocultar por completo y el gato tiene que usar su inteligencia para hallarlos. Un consejo importante es no utilizar papel de diario, porque la tinta de la impresión es tóxica cuando entra en contacto con la saliva. Además, la experta aconseja restar la cantidad de alimento utilizado en los juegos de la cantidad total de comida, para que el gato no engorde demasiado. ¿Le da cargo de conciencia hacer esforzar al gato? No hay razón, porque los animales en la naturaleza también tienen que trabajar para obtener su comida, lo que los mantiene delgados y en forma. dpa