Intel reduce estimado valoración OPI de Mobileye a US$30.000M

(Bloomberg) -- Intel Corp. está reduciendo las expectativas para su oferta pública inicial de Mobileye ante una caída más amplia de las acciones y podría postergar la venta hasta el próximo año si las condiciones no mejoran, dijeron personas familiarizadas con el proceso.

La compañía espera que la OPI valore el negocio de tecnología de conducción autónoma en hasta US$30.000 millones, menos de lo esperado originalmente, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas. El plan original era ofrecer las acciones a mediados de 2022, y Reuters y otros medios reportaron valoraciones potenciales de más de US$50.000 millones.

El director ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, está tratando de capitalizar el negocio con sede en Israel, adquirido en 2017, con una escisión parcial de sus acciones. Mobileye fabrica chips para cámaras y funciones de asistencia a la conducción, y se considera un activo preciado a medida que la industria automotriz avanza hacia vehículos totalmente automatizados. Pero Intel se enfrenta a un mercado bajista de acciones de chips y a una escasez de OPI, lo que dificulta completar el trato.

Si las acciones de semiconductores se recuperan, la oferta aún podría ser posible en 2022, según las personas. De lo contrario, será postergada.

Las acciones de Intel cayeron hasta un 1,1% a US$31,10 el lunes, alcanzando mínimos de sesión, pero recuperaron la mayor parte de las pérdidas hacia las 1:45 p.m. en Nueva York.

Los representantes de Mobileye e Intel, con sede en Santa Clara, California, declinaron realizar comentarios.

Una OPI exitosa de Mobileye podría despejar un bloqueo creciente de activos relacionados con chips que esperan salir al mercado. SoftBank Group Corp. también está tratando de vender acciones del diseñador de semiconductores Arm Ltd. para principios del próximo año. Ampere Computing LLC, una startup que fabrica procesadores para centros de datos, también está planeando una OPI.

Para Gelsinger de Intel, una OPI exitosa ayudaría a demostrar que su plan de recuperación está dando frutos. La compañía ha sufrido caídas en las ventas y las ganancias, junto con la pérdida de participación de mercado frente a rivales como Advanced Micro Devices Inc. El director ejecutivo ha esbozado un ambicioso plan de gastos para reconstruir la destreza de fabricación de Intel, entrar en nuevos negocios y restaurar su liderazgo tecnológico.

Intel seguirá siendo el propietario mayoritario después de la transacción, que implica una oferta de acciones de Mobileye recién emitidas, dijo la compañía en diciembre.

Intel retendrá la mayoría de los ingresos, dijo Gelsinger, pero Mobileye recibirá un balance que le permitirá impulsar sus planes de expansión, dijo.

Mobileye ha sido un negocio particularmente brillante. Fue adquirido por alrededor de US$15.000 millones y ha crecido constantemente más rápido que su matriz, que va rumbo a reportar una disminución de ingresos de hasta un 16% este año. En el segundo trimestre, Mobileye publicó ventas de US$460 millones, un aumento del 41% con respecto al año anterior. Eso ayudó a que los ingresos operativos aumentaran un 43% a US$190 millones.

Las acciones de Intel han perdido el 39% de su valor este año, peor que las acciones de chips en general. El índice de semiconductores del mercado de valores de Filadelfia ha bajado un 31% en 2022.

