Rusia "lamenta" que el OIEA no responsabilice a Ucrania por Zaporiyia

Rusia lamentó el martes que un informe del organismo de control nuclear de la ONU que advierte sobre los riesgos en la planta de Zaporiyia no responsabilice a Ucrania por los bombardeos contra ese sitio ocupado por Moscú.

Actualiza con reacción de Zelenski, Casa Blanca acusando a Moscú de querer comprar armas a Corea del Norte y Biden descartando declarar a Rusia como "Estado patrocinador del terrorismo" ///Kiev, Ucrania, 6 Set 2022 (AFP) - La agencia nuclear de la ONU urgió este martes establecer una "zona de seguridad" para evitar un desastre en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por los rusos desde hace seis meses y blanco de bombardeos que los dos bandos se achacan mutuamente. "La situación es insostenible" en esa central, advirtió el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) en un informe de 52 páginas. "Urge tomar medidas provisorias", como "el establecimiento de una zona de seguridad nuclear y de protección" en las instalaciones, situadas en el sur de Ucrania, agregó. "Los bombardeos en el lugar y en los alrededores deben cesar inmediatamente para evitar más daños en las instalaciones", prosiguió, subrayando las "condiciones extremadamente estresantes" en las que trabaja el personal ucraniano, bajo control de los militares rusos.El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, "lamentó" que el OIEA no responsabilizara a Ucrania por los bombardeos y advirtió que si esas "provocaciones" no acaban, "no hay garantía de que no haya serias consecuencias".En cambio, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski celebró que el informe "menciona la presencia de material militar ruso en el interior de la central nuclear", algo que Kiev llevaba tiempo denunciando.Zelenski también apuntó que si la zona de seguridad propuesta por el OIEA implica desmilitarizar "el territorio de la planta nuclear (...), podemos respaldarla". - Explosiones cerca de la central - Energodar, la ciudad donde se halla la central nuclear, fue bombardeada nuevamente el martes por la noche, indicó el alcalde de la localidad en el exilio, afín al gobierno ucraniano."En este mismo momento hay explosiones en la ciudad de Energodar. Las provocaciones continúan. Hay bombardeos por parte de los ocupantes", dijo en Telegram el alcalde, Dmytro Orlov.El ministerio de Defensa ruso había afirmado poco antes que "en las últimas 24 horas, las fuerzas armadas ucranianas dispararon 15 proyectiles de artillería contra la ciudad de Energodar y el territorio de la central nuclear de Zaporiyia".El informe del OIEA es resultado de la misión realizada el pasado jueves por sus inspectores a Zaporiyia. El director del organismo, Rafael Grossi, lo transmitirá al Consejo de Seguridad de la ONU. Tras esa misión, Grossi declaró que la "integridad física" de la infraestructura de la planta había sido "violada en varias ocasiones".La mayor parte del equipo internacional abandonó la planta el viernes. De los seis expertos que se quedaron, cuatro se marcharon el lunes y se espera que dos se queden de manera permanente.La publicación del informe se produce un día después de la desconexión del último reactor en funcionamiento del complejo.Una línea eléctrica, conectada a una central térmica cercana, fue "desconectada deliberadamente para extinguir un incendio", afirmó el OIEA en un comunicado.Según el operador ucraniano Energoatom, el incendio "se produjo a causa de un bombardeo". - Atentado contra dirigente ruso en zona ocupada - El estado mayor del ejército ucraniano informó el martes de tres ataques de misiles rusos en 24 horas y de más de 35 ataques aéreos, así como de casi 50 bombardeos con lanzacohetes múltiples.Los ucranianos llevaron a cabo una treintena de ataques y, según el estado mayor, "la labor coordinada de la aviación y la artillería alcanzó varios emplazamientos militares rusos, incluidas posiciones de artillería y sistemas antiaéreos". Un nuevo bombardeo ruso alcanzó el martes un edificio de apartamentos en el centro de Járkov, la segunda más grande de Ucrania, informó su alcalde Igor Terejov. En Kryvy Rig (centro), ciudad natal del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se produjo un "gran incendio" en un depósito de petróleo tras un ataque ruso, indicó el gobernador regional. En la ciudad portuaria de Berdiansk (sureste), un líder de los ocupantes rusos murió al explotar su automóvil en un atentado cometido por "terroristas" ucranianos, anunciaron las autoridades locales sostenidas por Moscú.Aislada de las potencias occidentales por las sanciones, Rusia busca otras complicidades. El martes, su presidente Vladimir Putin se trasladó al este del país para presenciar unas maniobras militares a gran escala en las que participan varios aliados como China.Además, la Casa Blanca acusó a Moscú de intentar comprar millones de proyectiles de artillería y cohetes a Corea del Norte para reponer sus existencias, aunque señaló que la operación no está cerrada.Sin embargo, el presidente estadounidense Joe Biden descartó declarar a Rusia como "Estado patrocinador del terrorismo" alegando que sería contraproducente.