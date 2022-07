Magnus Carlsen anuncia que no defenderá su título mundial

Madrid, 20 jul. El noruego Magnus Carlsen, campeón mundial de ajedrez, ha anunciado que no defenderá su título por quinta vez, por lo que el ruso Ian Nepómniachtchi, aspirante oficial, se jugará la corona con el chino Ding Liren, segundo clasificado en el Torneo de candidatos que concluyó en Madrid el 4 de julio pasado.

A través de su patrocinador Unibet, en el podcast "The Magnus Effect", el campeón del mundo ha hecho oficial, en el Día Mundial del Ajedrez, lo que venía insinuando desde diciembre pasado (cuando batió a Nepo en el Mundial de Dubai), poniendo fin a las especulaciones de los últimos meses.

A la vista de su decisión, la victoria de Ding Liren (número 2 del ránking mundial) sobre el estadounidense Hikaru Nakamura en la última ronda del Candidatos, que le dio el segundo puesto, multiplica su valor porque le dará la oportunidad de luchar por el título.

Carlsen, de 31 años, arrebató la corona al indio Viswanathan Anand en 2013 y desde entonces la ha defendido con éxito contra el propio Anand, el ruso Sergey Karjakin, el estadounidense Fabiano Caruana y Nepómniachtchi.

Su decisión de no defender su título no significa que vaya a retirarse: "Quiero seguir siendo el mejor del mundo sin preocuparme del Mundial". A principios de 2021 ya sembró dudas sobre su futuro como campeón cuando comentó: "Lo más probable es que juegue el Mundial en 2021 pero si gano no tengo ni idea de si volveré a jugar el próximo".

Lo jugó, y tras derrotar a Nepo en Dubái sugirió que sólo un adversario como el joven iraní Alireza Firouzja podría motivarlo a defender el título. "Si el aspirante es otro distinto de Firouzja es improbable que juegue el próximo Mundial". Pero el franco-iraní fracasó en el torneo de Madrid.

"Lo he meditado mucho tiempo, durante año y medio. He hablado con mi equipo, con la FIDE y con Ian (Nepómniachtchi), y la conclusión es que no estoy motivado para jugar otro match, que no tengo ninguna inclinación a jugarlo y que, sencillamente, no voy a jugarlo", explicó Carlsen al anunciar su renuncia.

Desde que en 1975 lo hizo el genial norteamericano Bobby Fischer, ningún otro campeón mundial de ajedrez había renunciado a defender su corona.

Durante el reciente Torneo de Candidatos de Madrid, Carlsen se reunión con el presidente de la FIDE, el ruso Arkady Dvorkovich, supuestamente para negociar un cambio de formato en los encuentros por el título, dando entrada a partidas rápidas, pero el campeón niega que en aquella reunión presentara ninguna demanda.

"No presenté ninguna demanda ni sugerencia alguna en aquella reunión. Lo esencial es que yo estaba allí para decirles que no iba a defender mi título en el próximo Mundial y tuvimos una pequeña discusión. Ellos hicieron algunas sugerencias, con algunas de las cuales yo estaba de acuerdo y con otras no", reveló el noruego.

El siguiente "match" por el título mundial está previsto que se juegue en la primavera de 2023 en una sede todavía por determinar.