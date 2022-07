Fuente AP: Lillard acuerda extensión por 122 millones

LAS VEGAS (AP) — Damian Lillard y los Trail Blazers de Portland acordaron una extensión de contrato por dos años y 122 millones de dólares, con lo que el medallista de oro olímpico seguirá con el equipo hasta la temporada 2026-27, dijo una persona enterada de la negociación el viernes.

Lillard ganará cerca de 59 millones en 2025-26 y alrededor de 63 millones el siguiente año, dijo la persona, que habló con The Associated Press en condición de anonimato el viernes, debido a que la extensión no ha sido anunciada.

Devengará unos 137 millones de dólares en las siguientes tres temporadas, antes de que entre en vigor la extensión.

Seis veces elegido al Juego de Estrellas, Lillard ha pasado sus 10 temporadas en Portland. Fue limitado a 29 partidos la temporada pasada debido a una lesión en el abdomen que requirió cirugía, y le comentó a ESPN en una entrevista televisiva el viernes que el tiempo que tuvo de descanso, si bien fue frustrante, debería ayudarle a largo plazo.

“Mi cuerpo está más fuerte que antes en ciertas áreas”, dijo Lillard mientras veía partidos de la NBA Summer League en Las Vegas.

Lillard, quien cumplirá 32 años el 15 de julio, añadió que el descanso mental fue de mucha ayuda, además del descanso físico.

Ha promediado 24,6 puntos en su carrera y fue seleccionado como miembro de los jugadores top 75 como parte de la celebración del aniversario 75 la temporada pasada.