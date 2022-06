Cómo combatir polillas de la ropa sin dañar la salud ni el ambiente

ILUSTRACIÓN - ¿Ropa perforada por las polillas? Una vez que entran al ropero, es muy difícil erradicarlas. Foto: Bodo Marks/dpa

Quienes encontraron polillas de la ropa en su armario tienen un desafío difícil por delante. Tras evaluar los ingredientes de decenas de productos contra la polilla de la ropa, la revista alemana "Öko-Test" desaconseja los productos que contienen veneno, pero admite que los otros recursos no son tan efectivos. ¿Qué hacer? "Öko-Test" recomienda tirar la ropa infestada por polillas. Las prendas no afectadas deben ser lavadas y colocadas en el congelador de la nevera, al tiempo que hay que aspirar y limpiar a fondo el armario y los cajones. Los expertos en medio ambiente recomiendan prestar especial atención a las juntas y grietas o limpiarlas con el aire caliente de un secador de pelo. A continuación, limpiar las superficies con agua con vinagre. De acuerdo a los especialistas, se puede confiar en una combinación de agentes de prevención y control que sean inofensivos para las personas y los animales. ¿Por qué los expertos desaconsejan el uso de venenos? Estos productos son desaconsejados porque contienen sustancias que pueden poner en peligro la salud de los humanos y sus mascotas. Los productos que vienen en forma de papeles o sobres de gel liberan venenos que se depositan sobre superficies. Según la revista "Öko-Test", la sustancia que causa la muerte de las polillas puede afectar el sistema nervioso de personas y animales. Y por ello, podría causar desde dolores de cabeza e irritación en los ojos hasta estados de ánimo depresivos. Por esta razón, los encargados de probar los productos dan a todos los venenos de la muestra para combatir polillas la calificación de "pobre" o "insuficiente", aunque sean capaces de lograr su objetivo de controlar las polillas y sus larvas. ¿Qué pasa con las trampas adhesivas? La buena noticia es que, según los encargados de probar productos, las trampas adhesivas no representan riesgos para el hombre ni sus mascotas. Pero estas tablas adhesivas no logran atrapar a todas las polillas porque el pegamento emite feromonas sexuales que solo atraen a los insectos machos. Las hembras y las larvas, mientras tanto, siguen disfrutando sus prendas favoritas en el armario. Y la actividad puede durar mucho tiempo, porque según la asociación alemana de control de plagas, una polilla hembra puede poner hasta 250 huevos. Por lo tanto, las trampas adhesivas son apenas una parte de la posible solución. En la evaluación de "Öko-Test" de los ingredientes y los estudios de eficacia proporcionados por los fabricantes, ocho de cada diez trampas adhesivas obtuvieron una puntuación "satisfactoria" y una, "suficiente". Otro agente recibió la calificación de "muy bueno" porque tiene la aprobación del producto por parte del Instituto Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo (Baua). Según la revista, esto solo se concede previa presentación de un "estudio de eficacia convincente". ¿Qué otros productos pueden ayudar a combatir las polillas? Se pueden utilizar repelentes de plagas. Estos aerosoles para textiles, bolsitas u otros dispensadores emiten fragancias como la lavanda y el aceite de margosa del árbol de neem. "Öko-Test" también examinó únicamente los estudios de eficacia de los fabricantes, y no quedó conforme. Por lo tanto, de estos nueve productos, ocho recibieron la calificación "satisfactorio" y uno, "insatisfactorio" por falta de registro en la base de datos de Baua. Lo mismo ocurre con los remedios caseros, como las bolsitas caseras con flores de lavanda o madera de cedro porque ni ahuyentan completamente a los insectos ni protegen la ropa de su infestación. "Pero ayudan a complicar la vida a las polillas, y sin ningún tipo de veneno", señala la revista. En tanto, los expertos aconsejan que la ropa solo se guarde en los armarios después de haberla limpiado porque el sudor y la caspa pueden atraer a las plagas. La ropa poco usada debe ser aireada regularmente. Los especialistas recomiendan incluso limpiar estos tejidos y guardarlos bien cerrados. dpa