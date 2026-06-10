Así ha sido el primer día del Papa León XIV en Barcelona: multitudinaria vigilia con la voz de Sergio Dalma

Continúa la histórica visita del Papa León XIV, que este martes, después de tres intensos y frenéticos días en Madrid -a los que ha puesto el broche de oro agradeciendo a los voluntarios que han trabajado en la organización de su paso por la capital su esfuerzo en un emotivo acto en IFEMA- ponía rumbo a Barcelona en torno a las 11:30 horas.

Mostrando su imagen más cercana, ha hecho parte del viaje en la cabina del avión de Iberia, cuyo piloto ha pedido permiso especial para sobrevolar la ciudad condal antes del aterrizaje y que el Santo Padre pudiese ver la Sagrada Familia desde el aire.

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Sin tiempo que perder -ya que permanecerá en la capital catalana menos de 48 horas- a su llegada se ha desplazado a la Catedral de Santa Eulalia, donde ha ofrecido una homilía ante miles de fieles en la que no han faltado unas palabras en catalán y un llamamiento a la unidad "en un mundo desgarrado por guerras y divisiones, en una sociedad cada vez más fragmentada e individualista".

Tras comer en el Palacio Episcopal un almuerzo con algunos de los productos más populares de la gastronomía catalada, se ha reunido con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa -que le ha obsequiado con una copia del acta de colocación de la primera piedra del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia; una reproducción de una muñeca que se encontró en una necrópolis paleocristiana en Tarragona; y una copia de 'Les Homilies d'Organyà', uno de los primeros textos escritos en catalán, que data del siglo XIII- y con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que le ha regalado una obra del artista urbano TVBoy llamada 'Barcelona, ciudad por la paz'.

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La guinda a este primer día en la ciudad ha tenido lugar en el Estadio Olímpico Lluís Companys, con un multitudinario evento con más de 40.000 fieles, similar al que protagonizó en el Santiago Bernabéu 24 horas antes. A su llegada en el papamóvil, el Santo Padre ha bendecido junto a Sor Lucía Caram 31 ambulancias antes de que partan a Ucrania con ayuda humanitaria, antes de pronunciar un aplaudido discurso a favor de la salud mental, reclamando un "sistema sanitario que incluya entre sus prioridades este malestar visible y generalizado". "Caminemos juntos en la fe que armoniza la diversidad de nuestras ideas y sensibilidades, para buscar la verdad que nos guía hacia el bien común, para que esté país sea un espacio acogedor para todos, donde cada uno es respetado en su dignidad de personas y amado por lo que es" ha expresado en catalán arrancando los aplausos del abarrotado recinto.

Como no podía ser de otro modo, también la música ha tenido un papel protagonista, y además de la Escolanía de Montserrat, que ha interpretado el 'Virolai', Sergio Dalma ha cantado con gran sentimiento 'Em dones força' y el himno 'Alzo la mirada' compuesto especialmente con motivo de la visita de León XIV a España. También Conchita, Sabor de Gràcia, Beret, Alfred García y Álvaro Soler han tenido la oportunidad de poner voz a esta vigilia,

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"La verdad es que ha sido muy emocionante sentir toda la energía de este público en Montjuic y bueno, hemos tenido la oportunidad de ver al Papa saludándonos. Ha sido un momento muy bonito poder cantar aquí, así que feliz, feliz, muy feliz. Nunca piensas que te van a llamar para invitarte a cantar para el Papa y más en tu ciudad, con tu gente.. Ha sido muy bonito, la verdad" ha confesado Alfred emocionado.

La visita del Papa a Barcelona continuará este miércoles; por la mañana, visitará el centro penitenciario Brians 1 para mantener un encuentro con los internos, y a continuación se dirigirá a la Abadía de Montserrat para presidir un acto conmemorativo por sus mil años de historia. Será en torno a las 16:30 horas cuando se reunirá con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la Parroquia de Sant Agustí, y la intensa jornada culminará con una Santa Misa en la Sagrada Familia y la posterior bendición e inauguración de la torre de Jesucristo -que convierte a la obra de Gaudí en la iglesia más alta del mundo- en compañía de los Reyes Felipe y Letizia.

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