Malasia denuncia el daño causado por las grandes potencias al comercio mundial

Tokio, 10 jun (EFE).- El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, alertó este miércoles del daño al orden internacional causado por las prácticas comerciales y militares de las grandes potencias y pidió reformar el sistema multilateral, en un discurso en Tokio antes de reforzar su cooperación energética y de defensa con Japón.

"Puede que la Guerra Fría acabara hace 35 años, pero desde luego la historia no finalizó. Al contrario, seguimos secuestrados por la típica dinámica de poder de suma cero", aseguró el líder malasio en su intervención durante un foro en Tokio organizado por el medio económico Nikkei.

PUBLICIDAD

Anwar criticó que las políticas comerciales e industriales de algunos países están cada vez más influidas por "conflictos geopolíticos", y pidió una reforma del sistema multilateral basada en la transparencia y el aperturismo.

"El sistema internacional que ha impulsado décadas de crecimiento y desarrollo se encuentra ahora bajo una enorme presión", aseguró el responsable, en referencia a la política de aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, según recoge Nikkei.

El primer ministro destacó además la responsabilidad de las "medianas potencias" para tender puentes, en un contexto de conflictos militares, como la invasión rusa de Ucrania o la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Foro Nikkei, que concluirá el jueves su 31 edición, reúne a decenas de líderes, ministros, expertos y ejecutivos para discutir los desafíos que enfrenta Asia.

Además de Anwar, está previsto que participen el primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, o el presidente de Timor Oriental, José Ramos-Horta, entre otros.

El primer ministro malasio se reunió este miércoles con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, un encuentro en el que ambos mandatarios acordaron reforzar su cooperación en seguridad energética y defensa, en respuesta a la crisis en Oriente Medio y el creciente militarismo de China en el Indopacífico. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)