Irán anuncia ataques contra bases de EEUU en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en la madrugada de este miércoles el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo, en una acción que ha calificado de "represalia" por las agresiones perpetradas en las últimas horas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica.

Concretamente, los mismos han sido lanzados contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, según ha informado la agencia de noticias Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Tales ataques, ha argumentado la fuerza castrense del país asiático, forman parte de una operación para hacer frente a las "atrocidades" y el "acoso" del Ejército "terrorista" estadounidense "contra los habitantes del sur del país".

Por su parte, el Ministerio del Interior bahreiní ha alertado en un mensaje en redes de la activación de las sirenas en su territorio, al tiempo que ha urgido a los ciudadanos y residentes mantener la calma y dirigirse a lugares seguros.

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En esa línea, por la misma vía, el Estado Mayor del Ejército de Kuwait ha señalado que sus sistemas de defensa aérea "están respondiendo en estos momentos" a "objetivos aéreos hostiles", después de que Teherán anunciara también ataques contra la base aérea de Ali Al Salem.

Por otra parte, la Guardia Revolucionaria iraní, que ha asegurado haber alcanzado "21 objetivos en bases aéreas y navales de la región" así como derribado un dron en el sur de Irán, ha sumado a su oleada de ataques el lanzamiento de misiles contra hangares de aviones caza F-35 en una base estadounidense ubicada en Jordania.

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Estos lanzamientos por parte de la República Islámica llegan poco después de que el Mando Central del Ejército de Estados Unidos anunciara ataques "con munición de precisión" contra distintos puntos estratégicos de Irán, próximos al estrecho de Ormuz, alegando que se trata de una acción "en legítima defensa" después de que un helicóptero militar se estrellara cerca de ese mismo estratégico paso, un incidente calificado de "derribo" por el presidente estadounidense, Donald Trump.

TEHERÁN INVOCA SU DERECHO A LA "LEGÍTIMA DEFENSA"

En una declaración firmada por el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, publicada poco después de los ataques lanzados por Teherán contra intereses estadounidenses de la región, el jerarca iraní ha condenado los "brutales ataques" perpetrados por Estados Unidos contra zonas del sur del país "con el pretexto del derribo de un helicóptero Apache de su Ejército terrorista sobre el estrecho de Ormuz".

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Tales ataques, que ha condenado "enérgicamente", evidencian, a su juicio, la "naturaleza criminal y belicista" de Estados Unidos, así como constituyen, según ha defendido, una "flagrante violación de la soberanía nacional e integridad territorial" del país.

Al hilo, Araqchi ha justificado el "duro golpe asestado a las bases y activos estadounidenses en la región" que, ha anotado, "fueron el origen de estas agresiones", arguyendo que con ello ha ejercido su "derecho inherente a la legítima defensa".

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Del mismo modo, la cartera de Exteriores ha recordado la "responsabilidad jurídica y moral de todos los países de la región, especialmente los situados en la costa sur del golfo Pérsico, de impedir cualquier uso de su territorio e instalaciones por parte del Ejército terrorista estadounidense y del régimen sionista para planificar, organizar, ejecutar y apoyar acciones agresivas contra Irán".

Con ello, Araqchi ha advertido, a su vez, de que la República Islámica "no dudará en ejercer su derecho inherente a la legítima defensa, lo que incluye atacar el origen de los ataques, así como las bases e instalaciones logísticas utilizadas para ejecutar y apoyar operaciones agresivas contra Irán".

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