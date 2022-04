¿Por qué se tiende a las ventanas pequeñas en construcciones nuevas?

ARCHIVO - Las ventanas horizontales pequeñas son actualmente de aplicación frecuente en la construcción de viviendas. Foto: Daniel Maurer/dpa

Los grandes ventanales que llegan hasta el suelo son muy solicitados en las construcciones nuevas. Pero también hay una llamativa tendencia contraria, que a primera vista sorprende: muchas veces se colocan ventanas relativamente pequeñas y en la parte superior de la pared. Esto tiene sobre todo motivos prácticos: ofrece mayor privacidad en los dormitorios. Pero también sirve para reducir costos. Y es que, por más bonitas que sean las ventanas panorámicas, las pequeñas permiten mantener mejor el calor de una casa en el invierno y protegen de las altas temperaturas en el verano. Técnicamente posible, pero caro Claro que los tiempos en que las ventanas pequeñas eran la única opción para mantener la mayor cantidad posible de calor en una casa ya quedaron atrás. "Gracias a la moderna tecnología de aislamiento, la pérdida de calor en invierno ya no es un problema", dice Frank Koos, experto del sector en Alemania. En la fachada sur (en el hemisferio norte), de hecho, grandes ventanas pueden utilizarse para calentar los espacios interiores y así ahorrar energía. Las ventanas con orientación este u oeste pueden, en su balance energético, equivaler a una pared bien aislada. Pero ese efecto tiene su precio, advierte el constructor Stefan C. Würzner: "El vidrio tiene un factor aislante entre cinco y diez veces menor al de una pared, por lo que hay que hacer ciertos gastos. Para conseguir un aislamiento igual de bueno, hace falta por lo menos un vidrio triple". Eso, lógicamente, es más barato en una ventana pequeña que en una grande. Ventanas más estrechas en baño y cocina Para ahorrar en la construcción de una casa se utilizan por eso diferentes formatos de ventanas. "Algunos propietarios planifican ventanas estrechas en la parte norte, porque allí hay (en el hemisferio norte) menos aprovechamiento del sol y no valdría la pena colocar ventanas grandes", asegura el experto en ventanas Koos. Pero aquí es donde difieren las opiniones. "Quien quiera ahorrar energía de esta manera solo tiene una ventaja relativa. Porque paga el precio de tener menos luz de día y menos vista hacia afuera", indica Koos. Pero en algunas habitaciones puede ser ventajoso no tener ventanales en todo el largo. Allí donde uno quiere evitar miradas de afuera, por ejemplo, en el baño o en el dormitorio, las ventanas estrechas son una buena solución, o sea, dejando una mayor superficie de pared en la parte inferior, argumenta Klaus-Jürgen Edelhäuser, ingeniero constructor. También en la cocina presentan estas ventanas -a veces también llamadas claraboyas o tragaluces- ventajas prácticas. "En habitaciones pequeñas, los tragaluces horizontales van muy bien", apunta Würzner. "Entra mucha luz de día, la vista hacia afuera está libre y uno gana en superficie para colocar cosas o trabajar debajo de las ventanas". El formato de ventana correcto para el ambiente correcto No obstante, no hay que dejarse engañar por los posibles ahorros: si uno coloca varias ventanas pequeñas en un ambiente en vez de una grande, los costos totales al final son mayores, asegura el experto Jürgen Benitz-Wildenburg. También se produce en ese sentido una desventaja en el aislamiento térmico: "Y es que las ventanas pequeñas, en proporción, tienen una mayor superficie de marco, que en general aisla menos que cristales triples modernos, y dejan entrar además menos luz solar al ambiente", explica Benitz-Wildenburg. Ya sean ventanas panorámicas o estrechas, en las construcciones modernas todas las variantes de ventanas tienen su justificación, siempre y cuando estén ubicadas en el lugar correcto. Por eso, cuando uno planifica debería tener en cuenta por un lado los puntos cardinales. Pero Edelhäuser recomienda tener presente sobre todo la función de los ambientes. En una habitación que va a ser utilizada como lugar de trabajo o para huéspedes puede alcanzar alguna de estas aperturas pequeñas, elevadas y horizontales, si son lo suficientemente grandes. En la habitación de los niños o en el salón es mejor tener mucha luz de día y una buena vista hacia afuera. Por eso, la tendencia en esos casos es hacia las ventanas panorámicas. No directamente debajo de los aleros Pero incluso para el salón hay otra alternativa: varias ventanas verticales también posibilitan transparencia. Sin embargo, para que entre suficiente luz a los ambientes, estas no deberían colocarse directamente debajo de los aleros, donde cae la sombra sobre ellas, aconseja Benitz-Wildenburg. El experto en ventanas asimismo recomienda: "Quien tenga la elección y quiera permitir transparencia, más bien debería recurrir a ventanas estrechas y altas y no a ventanas horizontales. Especialmente en invierno dan mejor luz a un ambiente". Y quien de todas maneras se decida por formatos horizontales, debería elegir sí o sí ventanas basculantes. En el caso de las ventanas abatibles, los herrajes se ven demasiado sobrecargados y no duran demasiado. dpa