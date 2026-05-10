Tres hombres de entre 49 y 58 años, los ahogados en el norte de Puerto Rico

(Actualiza con las identidades de los ahogados)

San Juan, 10 may (EFE).- Tres hombres, de entre las edades de 49 y 58 años, murieron este domingo ahogados tras ser arrastrados por corrientes marinas en la Cueva de Las Golondrinas, en Arecibo, ciudad en la costa norte de Puerto Rico.

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La Policía identificó a las víctimas como Julio Soto Cruz, de 49 años; Cristóbal Vargas Delgado, de 50, y Gerardo Cortés Irizarry, de 58.

Según detalló la Policía en un informe de manera preliminar, una llamada a las 11:21 (15:21 GMT) al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre que varias personas habían sido arrastradas por las corrientes marinas del mencionado cuerpo de agua, ubicado en el barrio Islote en Arecibo.

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Hasta allí llegaron varios agentes de la Policía adscritos a la Unidad Marítima, entre ellos, Juan Santiago, para atender la situación.

Posteriormente, el agente Santiago se lanzó al agua y logró rescatar los cuerpos de los tres hombres, los cuales fueron certificados sin signos vitales.

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El agente Carlos Cruz, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, junto a la fiscal Ilia Reichard Morán, se hicieron cargo de la pesquisa correspondiente.

El Servicio Nacional de Meteorología de San Juan emitió para este domingo una alerta de riesgo moderado de corrientes marinas para gran parte de la costa de Puerto Rico, incluyendo la del norte, donde se ubica Arecibo.

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En su informe, indicó que se esperaban olas rompientes de 4 pies (1,21 metros) de altura que podrían provocar "posibles corrientes marinas que amenazan la vida en áreas de riesgo moderado".

Ante ello, recomendó a los bañistas a que naden cerca de los salvavidas y sigan las banderas de advertencia. EFE

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