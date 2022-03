Thielen ajusta contrato para desahogar nómina de Vikings

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — El wide receiver Adam Thielen reestructuró su contrato con los Vikings de Minnesota a fin de dar al equipo espacio bajo el tope salarial, anunció su agencia el viernes, con un acuerdo que le garantiza 18 millones de dólares.

En un video publicado en Twitter por Institute for Athletes, su agencia con sede en Minneapolis, Thielen mandó un mensaje a los aficionados en el que señala: “Creo que ustedes no se podrán deshacer de mí aún. Me siento súper emocionado de volver al púrpura para tratar finalmente de dar un campeonato a esta ciudad que tanto lo merece. Muy emocionado por el liderazgo y todo lo que está siendo resuelto en esta organización”.

El contrato previo de Thielen afectaba al tope salarial de 2022 por más de 16,8 millones de dólares, una cantidad que los Vikings lograron bajar al reducir su salario base y extender el pago de su nuevo bono de contratación.

Luego de extender un año más el contrato del quarterback Kirk Cousins, retener a Thielen al menos por otra temporada tiene sentido. El dos veces Pro Bowl, de 31 años, se perdió cuatro juegos con una lesión de tobillo en 2021 y registró 726 yardas y 10 touchdowns.

Los Vikings también reestructuraron el contrato del safety Harrison Smith esta semana para crear espacio ante el tope salarial.