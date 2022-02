Presidente de México promete justicia tras protestas por asesinatos de periodistas

"No están solos", dice presidente de México a periodistas que protestaron por muertes de colegasMéxico, 17 Feb 2022 (AFP) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizó este jueves a periodistas del país justicia para los asesinatos de sus colegas, que han arreciado este año, generando una ola de indignación y protestas del gremio."No están solos", dijo el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina ofrecida en Tijuana, Baja California (noroeste).Sostuvo que su gobierno no actúa "con indolencia" ante los crímenes de periodistas, que suman cinco en lo que va del año y confirman a México como uno de los países más peligrosos para ejercer este oficio, según organizaciones de defensoría.Unos 150 periodistas han sido asesinados en México desde 2000, según datos de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).Dos de los casos más recientes, el de Lourdes Maldonado, el 23 de enero en Tijuana, y el de Heber López. en Oaxaca el 10 de febrero, llevaron a comunicadores de todo el país a protestar en las calles.Reporteros, fotógrafos y camarógrafos se manifestaron también en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, y en el salón del palacio presidencial donde López Obrador realiza habitualmente sus conferencias matutinas."Aquí, desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia", dijo al presidente, con la voz cortada, la periodista Sonia de Anda.López Obrador pidió "confianza" en las investigaciones sobre algunos de esos crímenes."Nosotros vamos a aplicarnos, no solo porque es nuestra responsabilidad, es nuestra convicción", dijo el mandatario.Más del 90% de los homicidios de reporteros en México permanecen impunes, denuncian organizaciones defensoras de la libertad de expresión.López Obrador ha sido señalado por organizaciones internacionales como el Comité de Protección a Periodistas y Human Rights Watch por denostar públicamente al periodismo crítico.jg/jla/dg