‘Avatar Legends: The Fighting Game’ retrasa su fecha de estreno pero anuncia una nueva beta cerrada

Avatar Legends: The Fighting Game

Avatar Legends: The Fighting Game, el título de pelea inspirado en la franquicia Avatar, retrasará su lanzamiento hasta el 23 de julio, según confirmaron las desarrolladoras Gameplay Group y PM Studios. Este juego, que originalmente estaba programado para salir el 2 de julio, llegará a PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 y PC, e incluirá una fase beta exclusiva entre el 2 y el 5 de julio para quienes reserven en plataformas seleccionadas.

El motivo del retraso es garantizar la incorporación de contenido completamente nuevo que no estaba previsto en el lanzamiento original y asegurar una mejor experiencia de usuario.

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Motivos del retraso y nuevos contenidos agregados

El equipo de Gameplay Group explicó que necesitan más tiempo para perfeccionar el juego antes de su lanzamiento oficial. Además de refinar distintos aspectos, este periodo adicional servirá para añadir nuevo contenido que, según el comunicado, no estaba considerado en un principio.

Con esto, buscan ofrecer una experiencia mejorada y fiel al universo de Avatar, permitiendo a los jugadores experimentar de forma más completa cómo las Cuatro Naciones cobran vida en la pantalla y dominar los elementos con mayor profundidad. Aunque el retraso fue inesperado para muchos seguidores de la saga, se justificó a partir del objetivo de cumplir con las expectativas de la comunidad y mejorar la calidad del producto final.

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Detalles sobre la beta anticipada y limitaciones de acceso

Para no dejar la fecha original sin novedades, la compañía ofrecerá una beta entre el 2 y el 5 de julio. Este acceso estará disponible solamente para quienes reserven la versión digital de Avatar Legends: The Fighting Game en PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam. Hasta ahora, no se ha anunciado acceso a la beta para usuarios de Nintendo Switch o Switch 2, aunque ambas consolas siguen contempladas para el lanzamiento oficial.

La beta contará con función de juego cruzado entre plataformas compatibles y permitirá a los jugadores probar algunas novedades antes de la fecha de salida, incorporando el rollback netcode que mejora la experiencia en línea.

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Avatar Legends: The Fighting Game, de Gameplay Group.

Características principales y enfoque jugable del proyecto

Avatar Legends: The Fighting Game es un juego de lucha uno contra uno que destaca por su animación 2D dibujada a mano y por un sistema especial denominado Flow System, el cual enfatiza la movilidad. Ofrecerá una plantilla inicial de 12 personajes del universo Avatar y modos de juego como campaña para un jugador con historia original, arcade, entrenamiento, pruebas de combo, lecciones de personaje, galería y varias modalidades en línea que incluyen partidas clasificatorias y casuales.

La edición estándar tendrá un precio inicial de 29,99, mientras que la Deluxe Edition incluirá contenido digital adicional y un pase de Año 1 que añadirá 5 personajes extra tras el lanzamiento. El objetivo es atraer tanto a aficionados de la franquicia como a seguidores de los juegos de lucha, amplificando la experiencia con dinámicas inspiradas en el dominio de los elementos y fomentando la interacción entre jugadores de distintas plataformas. Tanto el retraso como las nuevas características buscan posicionar el juego como una propuesta sólida dentro del género y satisfacer las expectativas de la comunidad seguidora de Avatar.

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