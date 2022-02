Kalimba, Ubago, y Andy y Lucas abandonan el cartel de un festival en Cuba

La Habana, 2 feb (EFE).- Varios artistas internacionales cancelaron este miércoles su participación en el Festival San Remo Cuba programado del 5 al 10 de abril en La Habana, mientras el Gobierno cubano habla de una campaña contra el evento. El cantante mexicano Kalimba y los españoles Andy y Lucas, y Alex Ubago cancelaron su asistencia al festival, que reedita el certamen italiano celebrado en San Remo desde 1951 y es organizado por Lis Cuesta, esposa del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. "A pesar de mis fans en la isla y de la ilusión que me hacía estar allí por primera vez, tras tener toda la información sobre la organización del evento y dada la situación que está viviendo el país, creo que no debo ir", escribió Ubago en Twitter. Por su parte, Lucas González, del dúo Andy y Lucas, comunicó en sus redes sociales que tampoco iría al evento y sostuvo que "no apoya ningún régimen dictatorial ni a gente que mete niños presos y deja que un pueblo pase hambre". El comité organizador del evento aseguró a finales de enero que el festival iba a ser "un acontecimiento único, mediante el cual músicos nacionales e internacionales intercambiarán en escenarios habaneros durante esas jornadas". Desde que se anunció el cartel, activistas y opositores han insistido en redes a los artistas para que no participaran en el acto por motivos políticos. El portal oficial Cubadebate criticó la cancelación de estos artistas y lo vinculó con una "campaña" para boicotear el evento. "Contra San Remo en La Habana emplean tácticas de amedrentamiento contra los artistas anunciados y se insiste en trasladar la guerra económica, política y cultural contra Cuba hacia escenarios, artistas y públicos de Europa", argumentó Cubadebate en un artículo. NOTA A LOS ABONADOS: Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe confía en que el Gobierno cubano le permita recuperar su capacidad informativa lo antes posible.