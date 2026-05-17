Agencias

Al menos ocho muertos en un ataque con dron contra una boda en el centro de Mali

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Bamako, 17 may (EFE).- Al menos ocho personas murieron y varias más resultaron heridas este domingo en un ataque con dron contra una boda colectiva en la localidad de Ténin Bourguade, en la región de San, en el centro de Mali, informaron a EFE fuentes médicas.

El bombardeo impactó durante la celebración y sembró el pánico entre los asistentes, mientras que los heridos fueron atendidos por los servicios sanitarios de la región.

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Por el momento, no hay declaraciones oficiales sobre el suceso.

El ataque se produce en un contexto de tensión en Mali, después de la ofensiva lanzada el 25 de abril por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel) y el Movimiento de Liberación del Azawad (FLA), que causó, entre otros hechos, la muerte del ministro de Defensa, Sadio Camara. EFE

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