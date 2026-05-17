Palou vuela en Indianápolis y sella la 'pole' en las 500 Millas

Chicago (EE.UU.), 17 may (EFE).- El español Álex Palou (Chip Ganassi) firmó este domingo la 'pole' y saldrá desde la primera posición el próximo 24 de mayo en las 500 Millas de Indianápolis, en la que defenderá el título conquistado el año pasado.

Palou, cuádruple campeón de la IndyCar, tuvo un promedio de velocidad de 232.248 millas por hora en las cuatro vueltas completadas en el Indianápolis Motor Speedway.

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Es la segunda 'pole' de Palou en las 500 Millas tras la de 2023.

"No esperábamos tener tanta velocidad. Nos costó al principio", reconoció Palou tras abrazar a su padre al enterarse de su 'pole'.

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Las clasificaciones de la Indy500 se disputaron este domingo después de que el programa del sábado fuera aplazado por lluvia.

Palou sufrió por la mañana para entrar en el 'Top-12'. Tuvo suficiente velocidad para clasificarse con la undécima marca y aumentó verticalmente el nivel en la sesión de la tarde.

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El catalán es el primer piloto en sellar la 'pole' tras ganar la Indy500 el año anterior desde que lo lograra el brasileño Helio Castroneves.

El próximo 24 de mayo Palou saldrá desde la primera plaza, con Alexander Rossi en la segunda (231.990) y David Malukas en la tercera (231.877).

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El mexicano Pato O'Ward saldrá desde la sexta posición tras su marca de 230.442. EFE