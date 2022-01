Perú cierra un acuerdo en Fitur para atraer al turismo de incentivos

Maribel Arenas Madrid, 19 ene (EFE).- La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) presentó este miércoles en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) su nueva alianza con la Asociación Española de Agencias de Incentivos (IdeMice), con el objetivo de promocionar al país sudamericano como un destino para el turismo de incentivos. “Perú tiene a Cuzco, Lima y Arequipa como regiones que están bien acondicionadas para recibir este tipo de eventos”, explicó en una entrevista con EFE la directora de PromPerú, Amora Carbajal. Según Carbajal, la alianza se constituye como una apuesta para “generar ingresos, nuevos puestos de trabajo y dar visibilidad al turismo” en la medida en que “el participante de estos eventos, generalmente, después repite el viaje con su familia”. Además del turismo de incentivos, el país apostará por el de “locaciones fílmicas” como “motor dinamizante de la economía” que traerá consigo la contratación de personal local y la llegada de viajeros internacionales como consecuencia del estreno de las producciones filmadas en el territorio peruano. “Tenemos muy buenas productoras audiovisuales, paisajes naturales y una infraestructura y red de hospedajes muy interesante”, agregó la directora de PromPerú, al tiempo que señaló a los trabajadores de la producción como un potencial cliente para el ocio que ofrece el país. UNA CARTERA PARA TODAS LAS REGIONES Como principales inversores extranjeros en el sector, Carbajal definió a España como “un mercado que invierte bastante en hotelería y conectividad, como es el caso de Iberia”, así como a México, Colombia, Brasil y los Países Bajos. No obstante, señaló a Reino Unido como país ya financiador con el que desean ampliar relaciones comerciales. “Tenemos una cartera muy atractiva en las 25 regiones del país que están alrededor de atractivos turísticos para que el empresario pueda invertir en el país”, como hoteles, restaurantes, transportes e incluso aerolíneas, precisó la responsable de Promperú. Más allá del sector turístico, Carbajal avanzó que su intención es captar inversión en otros ámbitos que puedan vincularse con él, como el cacao, el café o el pisco. “Ahora el turista busca productos ligados con el turismo y rutas gastronómicas”, matizó. En relación a los incentivos que el país ofrece para estimular la financiación extranjera, la peruana destacó la “seguridad jurídica”, en la medida en que inversionistas nacionales y extranjeros reciben el mismo trato igualitario, “según marca la Constitución”. REABRIR EL PAÍS AL TURISMO Sobre el impacto de la pandemia de covid-19 en el sector turístico nacional, Carbajal aseguró que la artesanía se vio “muy fuertemente golpeada” y reconoció que no esperan recuperar las cifras previas a la emergencia sanitaria hasta 2024 o 2026. No obstante, también insistió en que, tras haber trabajado para garantizar los protocolos de bioseguridad, “Perú está listo, abierto y con mucha esperanza de recibir al turista, ofreciéndole aventuras, cultura, naturaleza, espacios abiertos y gastronomía”. “Destinos hay muchos en el mundo, pero destinos como el Perú no”, concluyó la directora. EFE mav/ajs/vh (foto)