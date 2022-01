Puerto Rico reporta un nuevo récord de 732 hospitalizados por la covid-19

Un técnico de laboratorio inserta un hisopo en la nariz de un residente para la prueba del coronavirus en San Juan (Puerto Rico), en una fotografía de archivo. EFE/ Jorge Muñiz

San Juan, 9 ene (EFE).- El Departamento de Salud (DS) de Puerto Rico reportó este domingo doce muertes adicionales por la covid-19 y una nueva cifra récord de 732 hospitalizados a causa del virus, catorce más de los registrados el sábado.

De los 732 hospitalizados, 650 son adultos y 82 son pediátricos, según detalla el DS en su portal de estadísticas de la covid-19.

Del total de hospitalizados, 83 adultos y 5 menores se encuentran conectados a un respirador, detalla el portal del DS.

Ese total de adultos hospitalizados refleja un aumento de 31 en comparación con los registrados el sábado.

El DS reportó además un promedio de 1.899 casos positivos con prueba molecular, aumentando la cifra total a 218.584 desde que se registró el primer contagio en marzo de 2020.

La agencia sanitaria, no obstante, aclara en el portal que el número de casos adicionales confirmados desde el último informe, no implica que estos casos corresponden a las últimas 24 horas.

El total, por su parte, incluye casos con muestras tomadas del 24 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022.

El DS registró también 4.744 nuevos casos en prueba de antígeno, elevando este total a 136.679, según se resalta en el portal de la agencia.

Por otra parte, el DS reportó doce muertes adicionales por la covid-19.

Los fallecidos son siete hombres y cinco mujeres.

Las edades de las víctimas fluctúan entre 47 y 94 años.

De acuerdo con el DS, cinco de las víctimas no estaba vacunada y siete habían recibido las primeras dos dosis.

Finalmente, el DS reportó que el 80,9 % de la población apta (5 años o más) tiene las primeras dos dosis de vacunas completadas. EFE

jm/cfa